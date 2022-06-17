2016年1月16日，蔡英文經歷了第二次參選總統，因為馬英九完全執政的失敗，而第一次當選總統，在那天晚上說了：「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」藉此宣示未來在她執政下台灣自由民主的願景。

2019年4月13日，賴清德籲請支持蔡英文總統的網軍停止對他攻擊，並公開表示這些攻擊對未來的團結沒有幫助。這時才讓人驚覺原來蔡英文總統擁有忠誠不二的網軍部隊，從農委會遭指控編列的1450萬預算雇用4名小編，丁怡銘爆出「網軍國家隊濫用國家資源製作文宣哏圖」爭議以圖卡誣陷牛肉麵店家使用瘦肉精，在在顯示泛綠陣營「塔綠班」已然成形並占有重要地位。

至此「沒有人需要為他的認同而道歉」已淪為跟「三民主義統一中國」、「務實的台獨工作者」同等級的笑話，台灣目前政治網路空戰已經進入殺紅眼的類文革階段，差別只是「收費網軍」還是「義勇軍」。

「收費網軍」是有組織的在網路上發表受委託之言論，期望達到影響社會觀感的目地，就商業行為而言是無可厚非；但是，其經費來源如果是國家資源的話，這跟極權國家有什麼兩樣。

「義勇軍」會依照其認同理念而發表意見，當然也是期望達到影響社會觀感的目地，不過工作時間上網摸魚被抓到，真的只能自己負責，「義勇軍一定有風險，網路聲量有賺有賠，工作摸魚前應詳閱google說明書」。

2022年6月13日，台北市議員苗博雅在議會要公務員念網路推文，很明顯的是逼人做違反個人意願的事情，意圖造成周遭其他人訕笑的情境，此種行徑稱為霸凌高手亦不為過。今日公務員上網留言被抓到已給予懲處，再追打修理的意義何在？用別人的尊嚴來成就自己的作秀場合。

如果要證明是「收費網軍」也請議員拿出具體證據，人性尊嚴的踐踏實在沒有必要，這是議會場合不是法庭，還是期望這樣可以搞出公務員的說詞來搞垮市長，只為成為該選區的第一柯黑？還是期望被蔡英文總統收編成為正規軍？

用議員身分來帶風向說台北市政府有網軍，要為其認同理念而道歉，踐踏已懲處公務員的最後尊嚴，這應該算不折不扣的政治霸凌。（作者為新竹縣議員參選人）

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