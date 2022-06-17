報載副總統「萬里」警衛室主任謝靜華少將，去年年度體測時，疑因同僚登載成績不實，有美化之嫌，國安局將渠調職並接受調查，顯見確有其事，差別只是部屬「主動」不實登載，還是謝員授意更改而已。

國軍人員的體能鑑測，為每個職業軍人的大事，無論升官、佔缺、考試及受訓通通都要體測合格的證明，若是年度體測不過，那就只能原地踏步，軍旅生涯也算結束了，所以上從將官下到士兵，若有心在軍旅發展者，都會注重體能訓練，而且在國防部的要求下，各部隊的體測合格率，是每次會議提報的重點，若是合格率不達標，輕則主官訓斥一頓，重的話還會行政處分，影響前途，所以各部隊對體能也是逼得很緊。

特勤中心與一般部隊不同的地方是，因為勤務繁重、出勤時間長、任務多元、東奔西走，所以很難有固定的時間運動，若稍不注意，就很難達到體測要求的成績，但是身為領導幹部，這些都不是藉口，而且國防部對於45歲以上官員的體能要求已經很寬鬆，若跑不動三千公尺，還可以游泳或健走來替代，只要是健康正常的人一般都可達標，如果鑑測合格，為何還要「美化」成績，實在令人匪夷所思。

沈一鳴上將在擔任空軍司令時，每年元旦假期過後，即報進國軍體測中心，成為全空軍第一位接受體測且合格的人員，目的就是鼓勵官兵鍛鍊體能，並親為表率，當時已年近六旬的年齡，各項成績不是達標，而是滿分，反之，現在的將領還要更改成績，能不令人唏噓嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※