日前在新加坡舉行的香格里拉對話會上，中美兩國的國防部長分別作了重要發言，並在會前舉行了雙邊會談，台灣成為了雙方針鋒相對的問題，以及這次大會的焦點。對此，有人認為雙方講清楚自己的立場後，中美關係的局面有所緩和，也有人看出美國立場內裡的詭異之處。從這次交鋒中，我們能否看清楚中美對台灣問題分歧的本質？

中國國防部長魏鳳和在公開發言中，用了很重的話，他說：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會，不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」中國會用武力去制止台灣分裂的決心，從來都是非常明確及堅定的，無人會質疑，無論是美國，還是在台灣的人，以及世界上絕大多數的國家及人民。近來這一表態多了一點，就是我們有能力（足夠的武力） 去打擊分裂力量，統一台灣。

美國防長奧斯丁在會上對台灣問題的表述，也離不開他所謂的「美國一貫的立場」 。美方的立場可概括為：美國奉行一個中國政策，不支持「台獨」。美國強調台海和平與穩定的重要性，反對單方面改變現狀，呼籲中國不要對台灣地區採取進一步破壞穩定的行動。美國的政策是基於中美三個聯合公報、美國對台的「六項保證」，及美國自己的法律「台灣關係法」。

雙方對台灣問題的立場，在相當一段時間內都是穩定的，說法沒有什麼變化。那麼為什麼近期中美在台灣問題上又搞得如此緊張？雙方對台灣問題的立場，又存在什麼樣的結構性、本質上的分歧呢？

我們自己的立場比較簡單、直接，我們自己清楚。但理解美國的立場，就比較麻煩、複雜，並不容易。長話短說，美國對台灣問題的基本政策及目標，基本上就是兩個字：「不統」，即兩岸不能統一，要無限期維持現時「分裂」的狀態，雖然得不到國際上絕大多數國家的承認，但台灣地區的現狀不能變。

「不獨」，或「不支持台灣地區獨立」（有人已點出，「不支持」不等於「反對」），只是在明白中國有動武以阻止台灣地區分裂這決心的前提下，不讓中國有動武的借口。所以美國不會容許「台獨」分子去搞什麼「法理獨立」 ，他們也絕對有著對台的管控能力。

「不戰」 對美國來說則不是絕對的，美國國內也有鼓吹海峽開戰的聲音及力量。其動機及理由包括：美國/台方可勝；拖垮中國良好的發展勢頭；在國際上孤立中國；美國可以發戰爭財；也會轉移、分散美國人對自己內部問題的焦慮。但這種聲音尚未成為美國的主流，而且對此也有不少不同的意見，包括軍方內部。在未作出開戰的決定前，維持兩岸和平是美國的口頭態度，也符合其兩岸「不統」的目標。

美國在台灣問題上的「戰略模糊政策」，目的是以美國直接參戰的可能作為阻嚇我方以武力統一台灣的想法，但這個方法明顯早已失效。

首先是中國20年來在軍事上的大幅度發展，對使用武力統一，並能在過程中有效抵抗任何外力的介入，已具備充分的信心及能力。我們一旦決定對台採取行動，必然會有一套完整應對外力介入的方案，及相關充分的準備。

此外，從俄烏事件中也可以看到美國的一個基本掣肘，即對派兵（穿制服的人員）加入戰事，有巨大的保留及社會抗拒。從美國內部的政治現實及軍事能力來看，如兩岸出現武裝事件，美國直接親身介入的可能性，如果不是零，也非常之低。當然，我們不應、也不會因此而魯莽採取行動。

美國呼籲兩岸以和平方法解決分歧，聲稱這是三個聯合公報裡中方曾承諾的；又高調反對中國「單方面」改變兩岸的現狀，叫囂中國近期頻密在海峽上空的軍事行動，是在打壓台灣地區所謂的「國際活動空間」，是在製造兩岸緊張氣氛，是向台灣施壓。而針對我方指責美方對台政策的變化，美方又反指中方才是改變者，完全罔顧近幾年美方自己的一連串動作才是造成這種局面的原因。

美國的一連串對台動作，包括：售武升級加量，提供軍事培訓，官員、議員訪台，鼓動其他盟友為台灣地區駐外機構「正名」 ，爭取擴大台灣地區以不適當名義參與國際事務平台的空間，派出戰機、情報收集機、軍艦頻繁在海峽及上空活動，近來更是拉了加拿大、澳大利亞等國加入這些干擾活動。

再比如當下在烏克蘭已見到的一些做法，如在情報工作上密切合作、以僱傭兵身份直接深度參與台灣軍方的工作等，恐怕都不能排除，甚至可能已經發生。

打破中美兩國自恢復往來及建交後近40年的台海相對穩定和平的局面，是源於美國在多年前根本性地改變了對中國的看法及政策。而這一變化也導致其對台政策發生改變。

長期大力推廣「修昔底德陷阱」的哈佛大學教授格雷厄姆·艾利森，每次演講中提出的第一個論點，都是指出中國已在2014年成為全球最大的經濟體。他是以整體購買力PPP、而不是以生產總值GDP作為比較基礎的，這是對的。

一個國家的實力，應以其購買力作為基準，而不是其經濟總量。用一個簡單的例子就可以說明這點，美國現時每年七千多億美元的國防預算，比起中國每年兩千多億美元的國防開支，相差巨大，但誰能購買更多的作戰能力？這才是真正實力的較量。

用一個更加貼近現實的例子，假如中美就台灣問題在海峽及周邊出現武裝衝突，哪一方會有較大的實力？包括能動員及維持的武裝力量，國家經濟對這場戰爭能付出的支持力，兩國人民對這衝突能付出多少支持，這些都與國家的整體經濟總量GDP沒有直接關係。

中國過去20年的日益強大，政治制度漸趨成熟，以及社會長期穩定，徹底顛覆了美國對中國的一些基本看法及假設，這是造成中美關係在過去不到十年間出現根本性變化的主要原因。離開這一點，就很難理解美國對中國的一系列行為。

當然，我們尋求發展，改善人民的生活，爭取民族復興，並沒有錯，也是我們的權利。這一情況成為改變中美關係的因素，當然也有美國一邊的原因，但這是主要的。

艾利森教授到處散播「中國第一」的訊息，是想提醒大家中美之間可能要打仗。他引用古希臘及人類社會過去2000年的歷史，嘗試證明在位的霸權絕不會容許他人挑戰自己的地位，必會先下手為強，挑起戰事；在對手未能超越他之前，將對手擊敗，壓下去，以保住自己的霸權地位，這就是今天中美關係的實況。

以美國人兩百多年培育出來的好鬥、好勝的民族性，他們是達不到這個目標不會罷休。要改變他們當前對中國的這種認知及態度，只有讓他們像朝鮮戰爭、越南戰爭和阿富汗事件一樣，碰到焦頭爛額、不得不退的情況下才有可能。所以，我們嚴厲的聲明，顯示對反分裂、統一台灣的堅強意志、決心及能力，包括對美方的善意表達及引導，強調我們沒有取代美國的野心，對他們未必會有多大效用。

美國對台海局勢的一連串挑撥行為，在不少人看來這是在打「台灣牌」，為中國製造麻煩，牽制中國的注意力及資源，為「台獨」力量打氣，但我不認為這是美國的主要動機。

由於中國國力過去20年的飆升，兩岸關係在一段時間內曾有較大的改善及發展，特別是在經濟及貿易層次上。形勢直逼台灣地區要面對現實及未來。兩岸在九二共識的基礎上接觸、談判，有一段時間似乎變得頗有可能。此外，就算在目前兩岸緊張的局面下，台灣地區也出現了恐懼和求和的聲音。無論是通過談判，還是通過武力達到兩岸統一，都是美國最害怕見到的，這主要是基於其地緣政治的考慮。

如美國不能維持台灣地區與大陸分裂的現狀，會即時失去日本、韓國、菲律賓，乃至整個東南亞對美國的信心及依賴。更不要說，統一後的中國國力會大大加強。這一減一加的後果，是美國不能面對的現實，這才是台灣問題在目前及相當長一段時間內，在中美關係中的微妙角色。

其實，從美國對華關係正常化的過程中，秘密對台做出的所謂「六項保證」（現已公開），其中就包括：沒有對中方承諾終止對台售武的日期；沒有承諾對台售武會徵求中方的意見；不做兩岸的中間人；不會修改「台灣關係法」；沒有改變關於台灣「主權」的立場；不會要求台方與大陸談判。

這「六項保證」充分反映了美國對台灣問題的基本態度與立場，除非美國改變或放棄這六條，否則就算中美關係沒有變成現在的狀態，寄望通過和平方式實現統一，難度也極其巨大。

不容許台灣地區與大陸統一，是美國對台的基本政策——不論是哪個政黨當權，哪位總統入主白宮。季辛吉博士最近的講話也沒有離開這個底線，季辛吉的主調是不要讓台灣問題成為中美關係的核心議題，但他對台海局勢的意見及處理辦法，仍是期望雙方都不要動，美國不要搞小動作，中國也要有耐性，繼續堅持以和平手法統一台灣，不要改變過去40多年的狀態。

美國對台「六項保證」，即是「不統」 。認清美國對台的基本態度及中美關係大局，就能明白，僅僅表達我們維護國家領土完整的意志、決心，與顯示我們的能力，抓著美國不放，誘之以利，開放我們的市場，強調我們沒有爭霸及改變世界秩序的野心，並不能改變美國對台態度。

習近平主席前年在紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年大會上的講話，也非常適用於當前這個狀況。習主席說：「中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。」

現在是時候重新思考，我們應該用什麼樣的話、用什麼樣的方式，才能讓美國人明白、並接受一個現實，就是中國必定會實現統一，台灣地區必然會回到祖國的懷抱。

除了辦好我們自己的事之外，我們還能對美國做些什麼？在台灣海峽，在台灣島上，我們還能做些什麼，改變被動回應，抓緊主動權，這是我們當前面對的最大的國家發展問題及外交問題。（作者為香港新範式基金會總裁）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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