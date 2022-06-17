國民黨主席朱立倫率團赴美，並為國民黨駐美代表處揭牌，在睽違14年後，國民黨駐美處重返華府，有其必要性。朱立倫結束華府行程離開前受訪表示，國民黨一向是親美政黨，而非如外界錯誤標籤的親中；國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，他也奉勸北京，軍機擾台等強硬作法只會激起台灣民眾反感。

朱立倫在美國究竟說了些什麼？一路下來，朱立倫在美國發表親美反共言論，表明心志與攤開了他的內心、底牌。有別於馬英九執政下美中發展等距關係；朱立倫聲稱，國民黨是與美國擁有緊密連結的親美政黨，持續對抗共產主義，又稱無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務。朱立倫訪美前並沒有諮詢及聽取黨內及相關學者專家意見，顯然朱立倫的決策圈也是十分狹隘的。

在兩岸關係上，朱立倫表示，九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好的方案以前，還是用這樣的方式持續交流。兩岸政治與政策或許存在分歧，但人民間的善意始終仍是一條未斷的鎖鏈。在此基礎上，台灣可以成為國際秩序與規範的穩定器、民主捍衛者與東西方的橋樑，「不要問美國能為台灣做什麼，要問我們能一起為中國自由做什麼。」國民黨堅持與北京進行「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、減少威脅、管控危機。夏立言副主席提到國民黨希望為人民解決問題，不想浪費時間爭論所謂的「沒有共識的共識」。就像美國的一中政策，九二共識是「沒有共識的共識」，是雙方創造的模糊。

但馬前主席卻認為，1992年10月底台灣與大陸達成兩岸都支持「一個中國」的原則，但對「一個中國」的涵義大家解釋不同，11月3日去函給海協會詢問可否以口頭方式各自表達，他們16日回函說「你們的建議我們充分尊重與接受」，所以九二共識是一定有的。他還強調，這事當年是他負責督導的。馬前主席並表示對於大陸，他一向主張「和陸」，與大陸要走和平的路線，跟美國是可以「親美」，但不要刻意去反共，主要是看什麼議題，這樣比較符合台灣的需要。

若以真相來看，馬前主席的談話較接近真實，朱主席是學會計的，對於當時九二共識的過程並沒有參與，因此很多事情可能瞭解不十分全面，從朱立倫一連番的表態，說出國民黨現階段的困境，但對大陸當局的認知，恐怕仍有一番落差；朱立倫領導下的國民黨確實在改變中，冒著極大的兩岸風險。親美反共反台獨的朱立倫所持反台獨的理由是與民進黨在選舉中一別苗頭；朱立倫親美反共的直白程度，比任何一位國民黨歷任主席都還要強烈，想當然爾，自然被大陸當局打成國民黨反動派。倘若朱立倫親美反共不是逢迎拍美的言論，而是政策行動派，那麼國民黨將蛻變為獨台黨，徹底改變它的歷史屬性。

朱立倫上任以來的親美立場，前所未有的明確，人事安排也完全親美一面倒；然而矛盾的是，朱立倫在美國一方面高談親美反共言論，一方面卻又聲稱國民黨可以且願意與大陸民間持續溝通，扮演追求台海和平的穩定力量。這種想法簡直是一廂情願，是完全不可能的事！是一種單方面的期待表述與民進黨蔡政府並無多大的區別。

此外，朱立倫的親美反共言論，並向僑界喊話，希望僑界成為國民黨最大助力，他更聲稱，國民黨最熱愛民主自由，跟所有西方民主政黨走在一起，絕不能被民進黨污衊成反美和會出賣台灣。朱立倫力圖嘗試澄清外界認為國民黨舔共，訪美的目的是表忠表態，台灣選民埋不埋單？綠營和年輕選民相不相信？這些都不無問題；但外界始終有人認為朱訪美不只是為了澄清表態挺美，還有為自己贏得2024大選門票的私心，外界對朱立倫的信任基礎深刻都會影響外界對國民黨的評價。

另外，也勿忘2021年10月30日，中國國民黨第21屆第1次全代會以視訊會議方式舉行，會議通過的中國國民黨政策綱領中提到，該黨將延續過去黨章、黨綱的基礎，堅持反對台獨，積極推動兩岸改善關係。朱立倫訪美反中言論如何能改善兩岸關係呢？朱立倫反台獨的起心動念，恐怕大陸當局也會打個問號。朱立倫與民進黨恐怕只差在反台獨及對中華民國的情感與眷戀。

總之，任何個人都無法違背國民黨政策綱領的集體意志，可以理解，朱立倫發自內心的想法，台灣整體反中抗中的氛圍，也很難認同朱立倫毫不遮掩避諱完全向美表忠的行動，國民黨現階段內有親美派、親中派與親台派，所謂的親台派便是不管美中反應如何，一切以台灣的利益為先，顯然朱立倫親美的立場大於親台。究竟誰才能代表國民黨？恐怕全體黨員才是真正的主人，朱立倫訪美的談話是否太過？留待各界的評價。朱立倫此行訪美的效果，也留待後續的檢驗。國民黨最後是否會親美友中兩頭空，不久後就會有答案。而朱立倫與馬英九對九二共識認知的差距，恐將使九二共識在國民黨內各自表述產生極大危機。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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