大鑫資訊公司以大陸劣質品魚目混珠為美國製「富樂」快篩劑進口台灣，除了涉嫌違法謀取暴利外，更還涉及官員失職甚至利益勾結的可能性。因為在1個月前，已取得同廠牌快篩劑緊急使用授權（EUA）的醫優科技公司，卻去函衛福部說明該廠牌試劑有諸多問題並主動申請廢止授權。顯然，醫優的專業良心沒讓食藥署篩出大鑫恐涉及利益勾結的黑心。

大鑫在新冠疫情爆發後，營業項目從文具、辦公電腦周邊設備等再擴增「醫療器材批發零售」，猶如之前從小吃店反向斜槓的高登公司一般。大鑫代理富樂快篩劑在獲得EUA後，1個月內便獲得中央部會、軍醫局及包括高雄市政府在內的多個地方政府超過1億6264萬元的標案。讓不少專業經營醫療器材多年的業者只能感嘆在「資訊」上瞠乎其後。

姑且不探究這案件可能牽涉到執政黨為鞏固政權和選舉利益，而以行使職權之機會將政府資源輸送與回饋給相關業者。當醫優公司在1個多月前主動申請廢止已獲得的EUA時，食藥署就負有「應注意」該廠牌快篩劑問題的法定義務。

如今該廠牌快篩劑果然出了大問題，造成國家財政損失還算事小，若因此對人民健康甚至生命造成了損害，主管機關還必須負起應注意、能注意而未注意的違法失職責任。

到目前為止，政府採購快篩劑出包的事情可多了，若政府首長回應時急於切割責任，難免讓人聯想到其中必存有政黨派系分贓與裙帶利益的貓膩。如行政院長蘇貞昌面對同黨立委林淑芬及在野黨質疑，這案件不僅涉及主管官員失職，更不無有違法利益勾結的可能性時，竟泰然自若地擺出一副「訓導教官」的姿態，要大家「不要混淆」問題，且稱「反而應該追究不法的商人」。

大鑫黑心快篩劑的事若發生在威權體制的對岸，主事官員至少會先被調職進行調查，甚至撤職。但在民主的台灣，這次獲衛福部EUA的廠商所進口的試劑，快篩出來的竟是貪婪與黑心，而蘇揆仍可用1450大內宣護盤以鞏固政權，所以才定調把責任全推給廠商。若論起政府負責任的態度，蘇內閣還比不上中共。

食藥署長吳秀梅擔任署長前，未曾有過行政機關經歷，此在衛生主管機關是很普遍的現象。醫事的「專門職業及技術人員」可直接到政府衛生機關擔任行政主管，但任官者往往缺乏行政法制和憲政素養，防疫期間更以為自己擁有無限的裁量權，此亦導致防疫之亂層出不窮。去年即有基層檢察官公開指責中央疫情指揮中心違法濫權。現在政府招標的快篩劑篩出了黑心，若再細篩下去，難保不會還有更多「轉陽」的黑心？（作者為民主文教基金會董事長）