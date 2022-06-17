最近外媒報導，中國大陸近來大量購買原油，同時也積極囤糧，這似乎讓民進黨全面執政以來籠罩在台灣海峽上的烏雲，有逐漸轉成戰雲的味道。美、日等國都聞出了味道，於是乎，外交部長吳釗燮5月20日接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）訪問時，才說了台灣為了避戰，不尋求形式上獨立的一番話。

對主張台獨的吳釗燮來說，要他講出不要台獨的「違心之論」，何其之難。因此各方認為，吳釗燮此說，應該是在美國逼迫下講的。不過，民進黨本質上就是一個無心避戰的義和團式政黨，立法院長游錫堃最近還嗆聲，我們有可以打到北京的「雲峰飛彈」，就洩漏了民進黨政府不管台灣人民死活的底。

打從民進黨主政，不承認有「九二共識」，並接連採取了諸多敵對中共，搞實質台獨的動作之後，中共軍機、海軍艦艇就不斷緊貼台灣周邊巡戈及軍演。這兩、三年來，中國大陸大量地從中東、俄羅斯進口石油，擴大戰備儲油量，早就引來美歐等國狐疑。

俄烏戰爭引發全球糧食短缺，印度等20多個國家先後宣布禁止小麥及糧食出口，迫使許多國家開始在國際市場上爭搶糧食。就在這個當口，聯合國、美歐等國家突然發現，占全世界20%人口的中國大陸，早已經暗地裡把全世界68%的糧食囤購到自家家裡。

積極擴建具有遠洋作戰及兩棲攻擊能力的海軍、儲備超高音速洲際導彈，再加上擴大戰備儲油量及囤積幾近人口數3倍的糧食，中國大陸在準備什麼，美國、日本及歐盟國家都看在眼裡，知在心裡。唯獨民進黨政府猶如阿扁嫂吳淑珍的名言：「蓋頭鰻不知生死門」。

吳淑珍當年這句用在她女婿身上的名言，現在可以套用在立法院長游錫堃頭上。游錫堃本月12日在進行「防衛意志是護台良方──烏俄戰爭的啓示」專題演講時，說台灣已經量產可以打到北京的「雲峰飛彈」，「警告」中國大陸侵台前須三思，不要傷敵八百、自損一千。此言就是典型的「蓋頭鰻不知生死門」，既顯露了民進黨高層「軍事白痴」的思維，也洩了民進黨不管台灣人民生計死活的真實想法。這不禁讓人感嘆，台灣人怎麼會投票選出這麼一個不拿台灣人命當回事的政黨來主政。

俄烏戰爭已打了超過100天，全世界各國領導人及人民無不關切受戰爭荼毒的烏克蘭人民，也從中理解到現代戰爭的可怕，期望避免戰爭發生在自己土地上。但游錫堃提出的啟示卻是「我們有飛彈可以打北京」，真不知他的腦袋是什麼做的。

以烏克蘭為例。烏克蘭是前蘇聯的軍工重鎮，軍事工業相當先進及發達，要不是北約「協助」他們廢棄核彈，烏克蘭也是擁有長程核飛彈的國家。因此，烏克蘭擁有比我們雲峰飛彈更長遠射程的飛彈，有能力發射長程飛彈攻擊俄羅斯領土，甚至首府莫斯科，這是無庸置疑的。但烏克蘭總統澤倫斯基沒敢這麼做的原因很簡單，因為他知道，在軍事力量強弱過於懸殊的現實下，只要烏克蘭敢於把飛彈打到莫斯科，那麼俄羅斯發動的軍事及炮火報復肯定會讓烏國的土地及人民難以承受。

游錫堃和民進黨高層可以是軍事白痴，在自己家裡關著門，對同樣無知的徒眾抱團取暖，說台灣的飛彈可以打到天涯海角，但請不要拿台灣人民的生命開無知的玩笑。因為，台灣人絕對不想讓台灣變成現在的烏克蘭。