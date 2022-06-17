蟄伏許久的通膨怪獸，一出手就造成全球動盪，各國央行紛紛祭出升息因應，壓抑高不可攀的物價。不過，全球主要央行的動作過慢，通膨已經難以收拾，現在才採激烈性的升息，經濟衰退風險日增，停滯性通膨的可能性大增。

西方國家在新冠疫情緩解後，需求暴增造成供應鏈產生瓶頸，拉動物價上漲。2月底俄烏戰爭爆發，加劇農產品與石油、天然氣等原物料的短缺，再引爆全球物價高漲，各國消費者物價指數(CPI)屢創新高，5月美國、英國、歐元區CPI年增率分別達8.6%、9%、8.1%。連一向物價平穩的我國也達3.39%，都是連續3個月突破3%。

美國聯準會（Fed）原本認為物價問題只是短期現象，不願收手極為寬鬆的貨幣政策，眼看物價不斷飆漲，才驚覺誤判情勢，轉為鷹派，壓抑物價的動作一次比一次大，Fed日前一次升息3碼(0.75個百分點)，創下28年來最大的升息幅度，且暗示下半年，還可能續升7碼之多。台灣央行隨即在當天下午舉行第2季理監事會議，宣布升息半碼(0.125個百分點)，並將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼。

我央行透過升息的手段讓需求降溫，同樣地也會抑制經濟的發展，並衝擊就業市場，央行已經下修今年的經濟成長率，由3月預測的4.05%直降到3.75%，今年保4無望。而物價方面，央行上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83%及2.42%。易言之，CPI雖然無法降至2%的目標值，但仍可從現在3%左右水準逐步下滑，第2季仍有3.45%，第3季與第4季則分別降至2.81%與2.24%。

但事實上，這樣的物價預測恐怕過於樂觀。首先，俄烏戰爭毫無緩和跡象，農作物、原物料與能源供應瓶頸難解；其次，部分國家陸續放寬邊境管制措施，央行預期機票及旅遊團費價格將會調漲。

此外，我國之所以CPI數據相較其他國家偏低，很重要的原因就是政府控制能源價格，從2018年4月電價調漲3%後，已經連續8次凍漲；油價也維持低於亞洲鄰近國家的水準。中油截至4月底為止，累計虧損更高達751億元、已超過資本額1301億元的一半，即使是國營事業也無法支撐長期虧損。6月底又將召開電價費率審議會，經濟部凍漲態度已有所鬆動，若電價及油價調漲，又將帶動國內物價的進一步上漲。

各國央行期待透過升息及緊縮貨幣，達到物價下滑及經濟「軟著陸」的目標。然而，通膨氣焰卻愈燒愈旺，央行被迫加重力道，直接衝擊經濟，「硬著陸」的風險日增。疫情期間我國科技業受惠於供應鏈緊張出口暢旺，如今經濟反轉，企業庫存升高、需求降低，我出口產業將首當其衝。物價居高不下且經濟成長惡化的「停滯性通膨」，已不再遙不可及。（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）