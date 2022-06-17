相較於台大、政大等頂大汲汲營營於世界百大排名，大陸的985高校如人民大學、南京大學和蘭州大學近日卻宣布不再參與世界大學評比。直接的原因當然是排名不理想，但也彰顯了大陸日益強大的國族自信，不願一昧順從西方標準。

平心而論，人民大學對大學評比的批判是有道理的。大學評比最早起源於1990年代《US News & World Report》發行對美國大學的評鑑，而後英國仿效陸續發布QS世界大學排名與泰晤士高等教育世界大學排名，成為主流國際評比指標。從經濟學角度而言，在高教全球化的時代，學生與家長有著不對稱資訊問題，難以判斷各國大學好壞，評比則提供他們過濾後的資訊，有助其選擇適合申請之學校，而大學也透過這項的評比建立信譽，強化品牌效應。

然而由商業機構發布的公益指標，背後仍是由商業運作邏輯支配著。由於大學數量眾多，僅知名大學由機構主動評鑑，其餘必須繳交報名費及評鑑資料，申請被評鑑。而有些評鑑資料涉及經營策略和呈現方式，不熟悉者只得再付費委託諮詢機構輔導。學生及家長越信賴排名，排名市場的需求就越強勁，從事評鑑及諮詢的機構利得就越大。且因為有商業誘因，許多評鑑指標的設計是否足以反映大學的優劣真實，抑或可導入更多的諮詢商機，確如人民大學所言，是值得檢討之處。

除了大學，台灣時下比較流行的評比，包括政治類的縣市長評比及因應氣候變遷的永續獎項。縣市長評比由國內知名的商業雜誌《遠見》及《天下》定期發布，多年來已成為縣市長的行銷素材。然除了客觀的統計數據外，評鑑有很高比例依賴不同樣本的民調及專家評比，有相當主觀運作的空間，故排名能否跟首長政績直接畫上等號，不無疑慮。尤其，這兩本雜誌時時充斥各縣市政府的廣告專頁，雖能成就商機，難免有瓜田李下之嫌。

其次，永續獎是目前台灣企業最夯的獎項，因為得獎就代表上市企業必須強制揭露的ESG過關。故企業一方面繳費報名評比，另一方面上付費課程，學習如何撰寫ESG報告，以便得獎，是為評比之循環商機。然評比若僅仰賴業者自我揭露之資料，又缺乏第三方認證，將使得人為操作空間過大，獎項的公信力將打折扣。

同時，缺乏第三方認證的減碳數據未來勢必無法通過國際標準，也無法據此從事碳匯交易，故會計師事務所、標準制定協會等機構紛紛成立相關部門或新公司，分食此一邊制定指標，一邊開授課程或接受委託查核的商業大餅。啊，各種永續指標盡出，攪得我們眼花撩亂，原是商機一場!（作者為元智大學資訊管理學系教授）