美國通膨壓力持續加劇，5月CPI年增率再創40年新高，聯準會（Fed）決定升息3碼，創下自1994年來最大升息幅度。壓不住的通膨已成為Fed眼中那根難以拔除的刺，持續刺痛著美國經濟。這次通膨如此難解，主要在於並非由需求拉動，而是由供給端的能源與糧食等價格飆升所推動，加上大陸封城導致供應鏈緊張，這些因素都不是Fed能夠掌控的。

外溢效應 衝擊加大

當然，這並不代表升息不管用，回顧1980年代石油危機，美國通膨急速飆升，CPI年增率一度逼近15%，時任Fed主席的伏克爾將利率從原本10.25%升至20%，隔年通膨果然滑落至雙位數以下。問題是代價太大，通膨雖然降溫，卻付出經濟衰退的巨大代價。

現任Fed主席鮑爾面臨相同的兩難局面。升息過慢無助於緩解通膨；升息過快卻可能傷害經濟。儘管目前美國就業市場依舊強勁，失業率位於4%以下的歷史低點，但經濟惡化的風險正在逐漸加大。第1季美國經濟成長率從上季6.9%大幅滑落至-1.5%，遠遠超出外界預期，是明顯的徵兆。

剛結束的6月利率決策會議上，Fed將今年經濟成長預測從3月的2.8%下調至1.7%，保2失敗，清楚說明美國經濟惡化程度。更不用說，如果依照當前Fed鷹派升息步調，年底前將利率拉升至3.25%到3.5%，對消費及投資的壓抑力道勢必更大。而且，升息往往會造成市場流動性緊張，衝擊金融市場信心，可能對消費及投資造成二度傷害。

Fed及華爾街都發出警告，在通膨、升息與經濟衰退交織疊加下，美國股、債市流動性正在急速乾涸，情況跟2008年金融海嘯發生前一樣糟糕。索恩伯格投資管理公司經理霍夫曼指出，現今市場流動性惡化程度不禁令人聯想起「雷曼時刻」那段不好的回憶。

北京須嚴肅面對美國經濟困境，經驗證明，美國金融動盪或經濟崩盤的外溢效應特別巨大，除了會在外貿方面拖累各國出口外，也會因為美元升值誘使各國資金加速外逃，進而引發金融風暴。大陸經濟體質轉弱，這個外部衝擊的漣漪效應會更加放大。

穩住外資 重中之重

為緩解經濟下滑的壓力，大陸上至中央、下至地方，正透過一系列擴張性財政及貨幣政策試圖維穩經濟。從一開始中央的6大面向33項穩經濟措施，再到各地方政府如上海「50條」、北京「45條」、廣東「131項」等方案，都可見到大陸全面拚經濟的影子。不過，這些琳瑯滿目的穩經濟措施都未將美國經濟惡化的風險計算在內。這意味著即便短期刺激效果有效，但恐怕會因為美國經濟惡化的外溢效應，讓大陸的政策效果大打折扣。

在這樣的前提下，北京需要進一步思考，如何適度調整當前拚經濟的作法。譬如，加入更多刺激內需的元素，或是加大對中小微企業（尤其是出口廠商）的補助，甚至端出更多政策牛肉穩住外資信心。原因無他，降低外部衝擊最好的方式，就是鞏固內需的增長動能，況且這本來就是大陸經濟長期發展的大方向。另一方面，對於外部衝擊，以出口為主的中小微企業更容易受到波及，當然更需要政策的支持。

而面對資金外逃的疑慮，穩住外資信心更是重中之重。隨著各地陸續解封，包括餐飲住宿、批發零售及觀光休閒等內需服務業，正湧現一波報復性消費潮。若政策能在此刻適時助推一把，相信更具事半功倍之效。畢竟大陸內需市場仍有很大的成長空間，不管是城鎮化或內循環目標都潛藏巨大商機，這是穩住外資信心、甚至未來吸引外資的一大利器。面對此一錯綜複雜、內外交逼的嚴峻情勢，如何化危機為轉機，正考驗著大陸領導人的智慧。