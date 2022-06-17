近日國內出現黑心快篩劑，銷售印表機墨水匣的大鑫資訊公司竟以劣質品冒充富樂快篩劑，並取得衛福部食藥署2.4億劑的緊急使用授權（EUA）後，在不到1個月的時間裡，連續獲得10個政府標案。坊間計算，大鑫的不法獲利將高達120億元。1家資本額500萬元的資訊公司為何可以販賣醫材，並且快速得到政府標案，食藥署是否有審核不周、甚至刻意放水的弊端，引發外界高度質疑。

篩劑失效 沒食藥署的事

大鑫代理的劣質快篩劑永遠只呈現陰性，有時甚至連陰性都顯示不出來，所以根本無法正確反映受試者的真實情況。國內疫情居高不下，政府單位、醫療機構和民眾都需要依賴快篩劑做出相關政策與決策，試想，2.4億劑的失靈快篩劑進入政府發放的單位、流入市面，讓本該被篩檢出陽性的人以為沒事，沒有得到應有的治療，甚至還四處趴趴走傳播病毒，這是多麼危險的事。

比販賣冒牌快篩劑更沒良心的是，應該要把關的食藥署，卻輕易讓劣質品上市，大幅增加台灣防疫工作和民眾健康安全的風險。連民進黨立委都嚴詞要求食藥署長吳秀梅負責，不料，行政院長蘇貞昌居然還稱，該嚴懲的是不法商人，要官員下台是混淆重點。

按照蘇揆的邏輯，前體育署長張少熙又何須因東京奧運爆發代表團機位艙等問題下台？甚至，前交通部長林佳龍也不必因太魯閣事故丟官。政務官不一定會直接接觸到第一線的工作，但卻是負最高與最後責任的人，難道出問題的時候只要兩手一攤說不關我的事就好了嗎？

據傳政治後台很強的吳秀梅，早已不是第一次惹出爭議。2021年7月，吳秀梅宣布本土疫苗高端在評審專家「18人同意、1人要求補件、1人反對」的情況下通過EUA，給外界「高端疫苗高分過關」的印象。但事實上，18名專家中有15人是有條件通過，但吳秀梅顯然是想要模糊其詞以拉抬高端。當時專家提出的條件包括「每個月要交安全監測報告」，以提供主管單位隨時監控民眾施打的情況。高端已上市將近1年了，請問吳秀梅收到幾份高端的安全監測報告？而後高端疫苗在生產的過程中，送驗品有8成不合格遭退回，吳秀梅竟然說，退貨「不代表不合格，搞不好是更好的產品」，引發外界譁然。

護短到底 官位堅若磐石

吳秀梅輕放高端，但食藥署對此疫苗卻並不捧場。去年疫苗青黃不接時，食藥署竟搶打國際疫苗。該署編制646人、接種1306人，施打率高達202%，連吳秀梅兼任董事長的醫藥品查驗中心員工175人也列入第一波施打名單，簡直是莫名其妙。

不論鬧出多少風波，吳秀梅的官位始終堅若磐石，長官甚至連一句責備的話都沒說，就是一副護短到底的模樣。事實上，中央流行疫情指揮中心早已淪為是非不分的包庇中心。例如，媒體報導且本人也確認有小三爭議的指揮中心醫療應變組副組長王必勝，事發後不但官位絲毫不受影響，甚至外傳陳時中投入選舉後，他還很可能就是繼任人選；而無論是接任衛福部長還是指揮官，王必勝都是更上一層樓。

當然，因「3+11爭議」、「脫罩唱歌」、「疫苗之亂」、「火化之亂」…，甚至講過不知多少諸如「世界怎麼追得上台灣」、「要怪，就怪病毒」、「1922不具公權力」等不當言詞的陳時中，肯定是箇中之最。他每次都說要負責卻從未負過任何責任，如今還在其位。且儘管民調顯示他早已失去疫情指揮官的光環，但據傳兼任民進黨黨主席的蔡英文總統目前仍屬意派他出馬競選台北市長。

兩年多來，陳時中一再親自示範「不認錯、不負責、不下台」，毫無道德底線的防疫團隊已成為台灣防疫的最大黑洞，不知有多少狗屁倒灶的事，難怪外界感嘆，小小的快篩劑又怎麼撼動得了吳秀梅呢？