國民黨多人表態，皆有意競逐高雄市長的大位，這些磨拳擦掌、躍躍欲試的國民黨「菁英」，果真有十足的信心可以擊敗陳其邁嗎？我是持相當懷疑的態度的。韓流的崛起，本來就是異數，民進黨大意失荊州，其實根柢猶在，高雄市還是深綠盤踞的鐵板一塊，此所以「罷韓」、「補選」，都仍以懸殊的比數扳回一城，深綠固結，難以撼動。

民進黨自謝長廷、陳菊把持市政後，雖是施政不力、弊端多有，但其遍布羽翼、均沾利益，整個市府幾乎全在其操控之中，枝連脈結，儼若私人企業、綠幫禁臠，不遜於黑道的「組織」，豈容他人染指？偏偏其又最是擅於營造假象，粉飾太平，縱有弊政，也都深掩於遮羞布之下，盤根錯節，無以挖掘。

在這種情勢下，國民黨無論是派出誰人，其實都註定了只能作「砲灰」的命運，都是「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還」的慘淡下場，難道還真的自以為是「韓國瑜第二」，足以扭轉乾坤？「明知山有虎，偏向虎山行」，敗局已定，何故還非要飛蛾撲火、自取滅亡？其中顯然有非常耐人尋味的內情。

其實，最尷尬的還是國民黨高層。身為最大的在野黨，如此重要的戰役，當然是不能夠缺席的，但卻又和新興的民眾黨不同，民眾黨想必也是會派員參與的，但可以用「練兵」的方式為之，雖明知非敗不可，卻也有開枝散葉、厚植新秀的效果；國民黨則不同，如果輸得太難看，則聲勢江河日下，就將面臨崩散的危局。派出眾所矚目的「一軍」，或者還能維持顏面，但「一軍」卻是意願缺缺，「二軍」雖是個個奮勇當先，無奈也只是廖化、馬謖一流的人物，無論如何也擔綱不起。

問題出在這些廖化與馬謖，究竟心裡是作何盤算？說穿了，亦不過是在「卡位」而已，拿初選當成是在黨內搏取「有利」的位置、營造個人聲勢而已，話雖說得冠冕堂皇，可自家實力如何，卻是心知肚明的。土雞瓦狗，在陳其邁大軍壓境下，豈能逃脫得了丟盔卸甲、兵敗如山倒的命運？

但是，儘管是必敗無疑的局，兼且這些廖化、馬謖也都未必能成為中流砥柱，但勢如騎虎，也只能就中揀擇一人披掛上陣，不必苛求勝選，只要能輸得不太難看，就算是功德圓滿了。為今之計，只能穩紮穩打，善加利用群雄並起的局勢，營造積極進取的氣勢，讓所有的競逐者站在平等的基點上，各自努力，不互相攻詰、謾罵，相輔相益，最後以民調最高者領銜應戰，團聚各方資源、勢力，打一場烈烈轟轟的選戰。

但是，國民黨中央似乎未曾記得桃園選局的教訓，心中猶有成見，居然冒出了個來路不明、不具公信力的「民調」，一應民調應有的數據皆付之闕如，顯然是有心人士的刻意操作，企圖哄抬或壓制某個特定人選。而身為秘書長的黃健庭面對眾人質疑，卻敢說出「這份民調非黨中央流出，無從判斷真偽」，顯係有所偏袒，蓋既非黨中央流出，就應嚴正加以駁斥，怎可能「無從判斷真偽」？如此操作，就鑄下了這些參與者的心結，又何能奢望未來的團結致志？

對國民黨來說，高雄市本就是個「危局」，但危局如能善加利用，所謂的「危機就是轉機」，也未嘗不能產生「變局」，帶動2022年全台選戰的聲勢。可惜的是，國民黨高層至今猶未能覺悟，還迷信「翻手為雲覆手為雨」那套威權思想，「變局」不出，坐令「敗局」萎頓下去，到後來也只有任民進黨宰割的份了。（作者為退休大學教授）

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