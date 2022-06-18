信陵君魏無忌係魏昭王之子、魏安釐王同父異母弟，生於魏國由盛轉衰之際，封邑於信陵（今河南寧陵），號稱信陵君，後世亦稱魏公子。《史記》記載戰國四公子唯一不直呼其封號信陵君而尊稱「魏公子列傳」。

●廣布情報網魏王懼

「三家分晉」後，魏文侯勵精圖治，任用重農主義的開山始祖李悝發展經濟農業，彙集各國刑典撰寫《法經》成為律法。又以吳起守西河，西門豹為鄴令防備趙國，抵禦齊國，推薦樂羊滅中山國，改革軍事政治，擴張實力，變法強國威震四鄰，韓趙兩國都以魏國馬首是瞻。魏武侯七年，秦惠公出兵50萬攻打魏國陰晉，吳起率5萬人擊敗秦軍，這是史以少勝多的戰役，史稱「陰晉之戰」。

遺憾的是上述人士相繼被迫離開魏國，直到賢達的信陵君時國威再度遠揚，各國多年都不敢入侵魏國。某日信陵君與魏安釐王下棋，北境緊急通報「趙王發兵進入邊境」，魏王欲棄棋召大臣商議對策。信陵君說趙王是打獵，不是進犯邊境，仍繼續和忐忑不安的魏王下棋。不久北方傳來和信陵君相同的訊息，魏王驚其弟未卜先知，問之獲告：「門下食客能在趙國探取機密，對趙王行動瞭若指掌」。魏王雖欣賞信陵君賢能，卻害怕他密佈情報網對自己不利，不敢任用他處理國政。

●不恥下交廣納賢士

「不恥下交」是信陵君結交士人的圭臬，有4位門客侯嬴、朱亥、毛公、薛公成就其一生偉業。侯嬴年七十，家貧，是京城大梁的夷門（即東門）看門小吏。公子聞其賢欲送禮表達敬意，侯嬴不肯接受，公子就擺設盛宴大會賓客，在開動前親自駕車前往迎接侯贏赴宴。

侯贏毫不客氣直接坐在尊位並說：「我有友人在屠宰場，希望順道拜訪」，信陵君立刻驅車前往巿場。侯贏下車見其友朱亥，故意多聊幾句，實際上卻暗中觀察信陵君，見他沒有絲毫不耐神色。

當時信陵君家裡賓客包括宰相、將軍，正等待信陵君回來開席。街上民眾都看到顯貴的信陵君親自替侯贏駕車，隨從都暗自責罵侯贏不識相。回到官邸，信陵君引侯贏到上座，隆重地介紹給賓客，大家看到這名寒酸老者備受禮遇，都非常驚訝。

酒酣之際，信陵君舉杯為侯贏祝壽。侯贏這時說：「今日我太為難公子，嬴只是夷門的看門小吏，而公子親自駕車在大庭廣眾前迎接，我不該繞道訪友，公子卻能屈尊同意，因此巿人都視嬴是小人，公子是高尚的人，能禮賢下士」。侯贏之舉無異替信陵君能不恥下交背書，宴會結束，侯贏被奉為上賓。

侯贏對信陵君說：他所拜訪的屠夫朱亥是位賢能的人，值得結交，只是大家不了解，所以隱沒在屠夫中。信陵君曾多次前往拜見朱亥，朱亥從不回拜答謝，公子雖覺此人怪異，仍傾心結交。

公元前258年，秦國圍攻趙國首都邯鄲，魏安釐王派大將晉鄙率十萬大軍前往救援，但秦王放話誰幫助趙國，他滅趙之後就收拾這些國家。魏王鼠目寸光，不知唇亡齒寒的道理，就令晉鄙到達鄴城後駐軍不動靜觀其變。

信陵君是趙國平原君的小舅子，平原君不斷請信陵君遊說魏王出兵救援，信陵君力勸同父異母的兄長魏安釐王，但魏王不為所動，信陵君重義氣只能動員食客友人組成百乘戰車，以微薄之力赴戰場救援，準備玉石俱焚。

●竊符救趙義薄雲天

信陵君單薄的軍隊經過夷門時，守門的侯贏說公子是飛蛾撲火，有去無回。他聽說魏王調兵的兵符在內宮，只有魏王的寵妾如姬可以竊取；當年如姬父親被仇殺，是公子代為報仇，如姬感恩在心必然願意竊取兵符，公子獲得兵符就能調動晉鄙的軍隊救趙。

侯贏又說將在外君令有所不受，如果晉鄙拒絕發兵，就請非常敬重公子的大力士朱亥代為擊殺晉鄙；而他會算準公子到達晉鄙軍營的時間，屆時會面對軍營的方向自殺以報答公子，同時將竊符救趙的罪過歸咎自己，而非公子之過。

如姬灌醉魏王盜取兵符，朱亥也適時擊殺抗令的晉鄙，信陵君在持兵符後再度顯示仁義之心，下令「父子俱在軍中，父歸；兄弟俱在軍中，兄歸；獨子無兄弟，歸養」，遂得兵8萬人聯合楚趙軍隊大破秦軍，解除歷時3年的邯鄲之危。司馬光評論信陵君說：「故無忌矯奪其軍以救趙，非獨赴趙之難，亦為魏謀也，奚其不忠哉」。李白在《俠客行》詩中稱讚信陵君和侯贏乃「千秋二壯士，顯赫大梁城」。

魏王獲悉上情將如姬打入冷宮，侯贏則公開面北自刎承擔所有責任；唐代大詩人王維就讚稱侯贏是士為知己者死：「非當慷慨獻其謀，義氣兼將身命酬，向風刎頸送公子，七十老人何所求」。而信陵君犯了欺君大罪又殺死老將晉鄙，不敢返魏。

●留趙十年結交隱士

趙王感激無既，要封賞5座城邑作為報答，信陵君聽聞後顯示驕傲與居功自滿的態度。門客中有人勸他說：「事物有不可忘的，也有不能不忘記的。別人對公子有恩德，公子不可以忘記；公子對別人有恩德，希望公子忘掉。況且假託魏王命令，奪取晉鄙兵權救趙國，這是有功於趙，對魏國卻非忠臣，公子卻居功而驕實在不當」，信陵君乃從善如流，立刻反省保持低調。

趙王舉辦盛宴親自到宮殿前迎接信陵君，並執行主人之禮，帶領公子走進殿堂尊貴的西邊台階。信陵君則一再推辭謙讓，主動從東邊的台階升堂。宴會上公子自稱有罪對不起魏國，於趙國也無功勞可言。趙王陪其飲酒良久，因為公子總是謙讓自責，就不便表達封獻5座城邑之事。但信陵君感激趙王誠意，客居趙國達十年之久，趙王把鄗邑封賞給信陵君作為居住和稅收之地。

信陵君在趙國期間，獲悉有兩位賢人，欲前往拜會請教。一位隱士是毛公，一位是薛公（名均不詳），毛公好賭，薛公好飲，經常流連賭坊酒肆。兩人得知信陵君將來訪均避不見面，信陵君乃以平民身分求見，會晤後交談甚歡都覺得相恨見晚，很快成為知己。

●不齒平原君欲離趙

平原君得知後對夫人說：當初聽聞魏公子是舉世無雙的賢人，如今他竟然和賭徒酒鬼交往，原來只是個無知妄為之人。信陵君聽乃姊轉告後說：「我背棄魏王而救趙是因為平原君賢德，現在才知道他與人交往只是炫耀富貴而已。我在魏國就聽說這兩人賢能有才，到了趙國惟恐不能見到他們，即使見到還怕他們不理我，現在平原君竟然認為和他們交往可恥，我倆取士之道不同，平原君不值得結交」，就向乃姊告辭準備離開趙國。

平原君聽說信陵君要離去的原因後，極感慚愧迅速前往謝罪，堅決留下信陵君。平原君門下賓客因為此事，有半數離開歸附信陵君，各國士人也仰慕而前往投靠。《墨子‧尚賢》就說：「是故國有賢良之士眾，則國家之治厚；賢良之士寡，則國家之治薄」。

信陵君留趙十年不敢回魏，秦國認為魏國已無能人，就發兵攻魏，魏軍屢戰屢敗，魏王焦慮萬分，就派使臣去請公子回國領軍抗秦。信陵君擔心魏王是虛情假意，就告誡門下賓客有敢替魏王使臣通報說項，一律處死；由於門客都是棄魏投趙，所以無人敢進諫。

●率五國聯軍破秦救魏

這時，毛公和薛公去見信陵君說：「公子所以在趙國受到尊重名揚諸侯，是因為有魏國作後盾。現在秦攻魏，魏國危急而公子不理會，若秦攻破大梁把公子先祖的宗廟夷平，公子還有什麼顏面活在世上」？信陵君聽後恍如醍醐灌頂，幡然醒悟，立刻返魏救國。

魏安釐王見到無忌，時間是仇恨最好的潤滑劑，兩人相擁而泣，冰釋前嫌；魏王把軍隊最高職位上將軍授給信陵君，讓他統兵禦秦。各國諸侯得知賢能的信陵君擔任最高統帥，都調兵遣將救援魏國。信陵君率領五國軍隊絕地大反攻並追擊秦軍退守到邊境函谷關。當時信陵君的聲威名震天下，各國賓客都進獻兵法，公子彙整後簽上自己的名字，俗稱《魏公子兵法》。

信陵君死後兩年，公元前241年趙國將領龐煖（史記稱馮煖）率五國聯軍（齊國兩次均未參戰）再度攻秦，卻以失敗收場。這次函谷關之戰也是戰國時期最後一次諸侯合縱攻秦之戰。戰國末期，僅有3位將領在大規模對秦作戰獲勝，除了魏國信陵君，另外兩位是趙將李牧和楚將項燕。

●遭王畏忌晚景淒涼

秦王擔憂信陵君威脅秦國，就到魏行賄，尋找晉鄙原來的門客在魏王面前屢進讒言：「公子流亡在外十年，現在擔任魏國大將，諸侯們只知有魏公子，不知有魏王，公子可能趁機稱王；而諸侯們敬畏公子的權勢聲威，正計劃共同擁立他為王」。

魏王雖疑慮卻不為所動，秦國又多次實行反間計，利用在魏國的秦國間諜，屢次向信陵君祝賀何時將為魏王。魏安釐王也有自己的國安部門，不斷聽到這些情報，而且十多年前其弟情蒐的能力讓其矇在鼓中仍有餘悸，遂信以為真，畏其功高震主，派人取代公子上將軍職務。

信陵君心知肚明遭到謠言毀謗不能再獲魏王信任，便交出兵權，推託有病不能上朝，在官邸與賓客們通宵達旦宴飲，沉迷女色，以自我作賤來避禍；這樣尋歡作樂四年，終於因酒色過度鬱抑而亡（公元前243年），這一年魏安釐王也去世，太子繼位是為景湣王。

歷史上還有類似避禍之例，併此簡述。出身名門望族的韓熙載是後唐進士，才華橫溢，心懷大志，為避免戰亂而投奔五代十國的南唐中主李璟，後主李煜登基後想重用他為相，卻因韓是北人而猜忌猶豫不決。韓熙載深知未獲信任，又見李煜沉湎酒色、朝廷腐敗，北方的宋朝遲早併吞南唐。韓熙載為了拒絕拜相，故意生活奢靡，夜夜笙歌，縱情聲色，希望藉此蒙蔽朝廷獲得善終。

李煜懷疑韓熙載生活突然荒縱可能是假象，就派宮廷畫家顧閎中扮演狗仔進入韓宅「目識強記」，繪製其夜宴的畫卷，俾了解真相，於是有了流傳千古、中國十大名畫之一的《韓熙載夜宴圖》，長28.7公分，寬335.5公分。韓熙載晚年因病去世，他生前未任相，死後被封「同平章事」形同宰相，史無前例。

●魏惠王愚與圍魏救趙

其實魏惠王（魏安釐王前三代君主）時期不重視人才，識人不明，就已種下後來亡國之禍。商鞅（衛人任魏小吏，投秦）、孫臏（在魏受刑奔齊）、樂毅（樂羊後代，投齊）、張儀（魏人被驅逐赴秦）先後出走，加上之前的吳起（衛人在魏任將不受信任投楚），後來的范雎以及無數轉往秦國與各國任官的士人，可說是魏國乃當時政治家及各種專家的滋生基地，結果是為人作嫁。

公元前354年魏惠王圍趙都邯鄲，趙向齊國求救。齊威王命田忌、孫臏率軍援救。孫臏認為魏惠王以精銳攻趙，國內空虛，遂引兵攻魏都大梁，逼魏將龐涓回馳應戰。孫臏在桂陵伏襲大敗魏軍。此即孫子所說：「夫解雜亂糾紛者不控拳，救鬥者不搏擊，批亢搗虛（避實擊虛），則自為解耳」，「批亢搗虛」在桂陵之戰成功應用，因此後世以「圍魏救趙」稱之，亦是「三十六計」的第二計。《三國演義》三十回與《水滸傳 》六十四回都引用此成語。

再說秦王贏政得到信陵君已死的訊息，就派大將蒙驁進攻魏國，魏景愍王即位，魏被攻占20座城邑，魏國領土逐漸被蠶食。公元前225年秦引水淹魏國首都大梁，歷經3個月，城垣崩塌，魏王假（景愍王之子，僅在位3年）投降被王賁所殺，魏亡成為秦國郡縣。

●後人評價 四公子之首

後世對信陵君均正面評價。《史記》太史公說：「吾過大梁之墟，求問其所謂夷門。夷門者，城之東門也。天下諸公子亦有喜士者矣，然信陵君之接岩穴隱者，不恥下交有以也。名冠諸侯，不虛耳。」

《資治通鑑》稱戰國四公子中，信陵君當居首位。

《東周列國志》敘述魏國滅亡時說：「文始建侯，武益強盛。惠王好戰，大梁不竟。信陵養士，神氣稍振。景湣式微，再傳而隕」。

漢高祖很早聽說信陵君賢德有才，他即位皇帝後，每次經過大梁就前往祭祀。漢高祖十二年（公元前195年），他擊敗叛將黥布從前線歸來路過大梁時，為信陵君安置五戶人家看守其墳墓，令世代後人每年祭祀。

魏國最後的賢明人士信陵君過世後，魏國盛世江河日下，終至亡國！

（作者為文史工作者）

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】