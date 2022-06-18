1979年1月1日，中國大陸宣布停止炮擊金門等島，實施和平統一台灣的政策，並呼籲兩岸發展貿易，進行經濟交流。中國大陸外經貿部並於同（1979）年5月頒布《關於開展對台灣地區貿易的暫行規定》，視兩岸貿易是「台灣回歸祖國過渡期間的貿易」，從而開啟兩岸貿易之門。當時，在法律上，台灣仍禁止兩岸貿易，台灣商人（以下簡稱台商）乃透過香港間接地與中國大陸進行貿易。據統計，台灣經由對香港進出口而與中國大陸的貿易金額，1979年時為0.78億美元，但1986年時已增至9.56億美元。

面對兩岸如此強勢成長的經貿關係，李登輝政府難以遏制，此時適值東南亞各國正發展經濟，需資金孔亟，1993年，李登輝政府制定「南向政策」，並提出《加強對東南亞地區經濟投資綱領》，鼓勵台商向東南亞地區（例如菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡與印度尼西亞）投資。也就是以避免台商投資過於聚集中國大陸為由，以鼓勵台商赴東南亞投資的方式，稀釋台商赴中國大陸的比重，迂迴地間接遏阻兩岸經貿的快速發展。

然而1997年，東南亞地區爆發金融危機，曾響應政府號召赴東南亞的投資者，損失慘重，致台商對東南亞的投資意願衰退。接著，1999年印度尼西亞又發生排華暴動，使得赴印尼投資的台商更是大幅衰退；另一方面，早在1988年7月3日，中國大陸即宣布對台灣同胞實施優惠政策，鼓勵台灣同胞（簡稱台胞）赴中國大陸投資，或與中國大陸貿易。1994年3月5日，中國大陸更進一步地通過《中華人民共和國台灣同胞投資保護法》，也就是說，中國大陸對台商投資的優惠，從行政層次提升至法律的層面。當時，兩岸的間接貿易與台商對中國大陸的投資，不斷地持續增加。據統計，1994年時兩岸貿易總額己達178.8億美元，但1996年時更增加至237.9億美元，3年間增加33%。此外，1994～1996年間，台商對中國大陸的投資，也自9.6億美元增至12.3億美元，增幅亦達27.8%。很顯然地，李登輝政府所提出的「南向政策」，仍無法遏阻兩岸貿易的持續快速發展。

面對21世紀，為持續追求台灣的經濟成長，為因應台灣本身經濟結構上的變化，例如科技產業及專業服務取代傳統產業的轉變。國際經濟情勢區城化，例如亞太地區經濟的快速成長與邁向自然盤合的趨勢，尤其是兩岸經貿情勢的變化，行政院於1995年1月15日核定「發展台灣成為亞太營運中心計畫」。

就企業層面而言，以吸引台灣企業與外資企業以台灣作為據點，從事投資並開發經營亞太地區，包括東南亞及大陸市場。就總體經濟層面而言，則是以加速推動台灣自由化的環境，吸引世界各國的廠商以台灣作為根據地，發展其與亞太各成員國間全方位的經貿關係，使台灣擔負先進國家與開發中國家間經濟「中繼者」 角色。在當時的政治氛圍下，不可言喻的目標，就是藉台灣與中國大陸同文同種之利，扮演西方先進經濟與大陸經濟快速崛起經濟體的媒介角色，其具體規畫是使台灣成為

亞太的製造中心、海運轉運中心、航空轉運中心、金融中心、電信中心、媒體中心。

當時，台灣以其所累積的國際貿易豐富經驗、專業商業知識人才加工出口業的高效率作業，及已建立的全球營銷網絡，地理位置介於東北亞與東南亞之間，尤其是同文同種的巨大無形資產等因素為後盾等因素，無論是自己本島企業的進軍大陸市場，或是扮演西方商界進入大陸市場的「中繼者」角色，其經濟前景無可限量。故此一政策，可說是繼「十大建設」後，1990年代台灣當局最有遠見最有魄力的政策，但因後續李登輝的「戒急用忍」政策而毀於一旦。

【戚嘉林專欄每周六刊出】

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