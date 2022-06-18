眾所矚目的解放軍003型航母終於下水，被命名為福建號。這是中國大陸第一艘自主設計，被稱為「有史以來美國以外建造最大、最先進的航空母艦」，已引起西方媒體與軍方的高度關切。

福建號下水短期內不會改變印太地區的戰略平衡。軍艦下水後還要海試，至少兩年後才會交艦成軍。成軍後還要再進行調整，訓練與演習各項戰鬥、戰術操作，即便一切順利也需要2到3年。福建號形成戰力，要到2027年以後。

但長期而言，這款新型航母下水，卻意味著中國軍事科技已經可以與美國比肩，甚至在部分領域超過。西方關切之處，不僅是她的噸位與甲板面積都已接近美軍現役的尼米茲級航母，採用電磁彈射技術，更和美國最先進的福特級航母相同。國人不宜掉以輕心，妄加評論福建號仍使用傳統動力推進，較核動力的美國航母落伍。

核動力航母對中國不實用

中國核子技術先進，不僅有核動力潛艦，自主研發的第三代核電技術「華龍一號」還曾出口阿根廷，並通過英國的設計審查，參與英國3個核電項目。核能技術是通用的，能用在民間也能用於軍事，能用在潛艦也能用於航母。2019年美國商務部即以核技術能轉化為軍用為由，將3家中國核電公司列入禁運名單。中國不建核動力航母不是造不出來，而是不需要。

中國為何不需要核動力航母？因為中國沒有能力成為全球軍事霸主。美國雖然視中國為「地緣政治的最大挑戰」，但論起軍事資產，中國差美國太遠。美國是全球軍事霸主，擁有全球利益；對美國海軍來說，整個全球大洋是相互通連的戰場，美國也基本上控制了全球各重要航線與海峽通道，11艘航空母艦可以在各大洋間相互調度支援，維護其全球利益。因此航母才需要核動力，讓全球遠航時燃料不致匱乏。理論上，核動力航母可以永遠不需要靠港補充燃料。

但燃料不需要補充，船上人員的淡水與食物，還是需要靠港補給的。美國在海外有240多個海軍基地，遍布全球140多個國家或地區，可以輕易獲得淡水與食物的補給，再加上不需添補的燃料，美軍航母的全球遠航沒有問題。

但中國不然，海外基地只有一個吉布地駐外保障基地，即便航母擁有核動力，無須補充燃料，仍然無法達到能夠全球遠航的補給需求。如此何必建造核動力核母？核動力航母是個錢坑，即便例行性保養，都需要好幾個月，砸幾億美金。

中國要有足夠海外基地後才需要核動力航母，而這在可預見的將來，可能性不高。目前搭配綜合補給艦在西太平洋巡弋的模式，使用傳統動力就足夠，無須核動力。003型航母真正讓美國同行驚心的，是她使用了電磁彈射技術。以傳統動力系統推進，卻使用電磁彈射艦載機，所需的龐大電力，從哪裡來？

中國電力系統整合技術已超過美國

電磁彈射器的主要部件是一套線性馬達，利用強大電流通過線圈產生的磁場，推動滑塊高速前進。這個滑塊勾上艦載機，就可以提供飛機起飛時需要的高速度，讓艦載機在短短的甲板跑道上更容易起飛。如此不僅能在短時間內讓更多的艦載機起飛，原本因跑道太短無法起飛的大型機如空中預警機、空中加油機，也可以起飛了。這些大型機都是「戰力倍增器」，上艦後將使福建號航母戰力較002型的山東艦增加一倍都不止。

電磁彈射是非常先進的技術，美軍只有最新的福特號航母使用，之前的尼米茲級使用的是蒸汽彈射。但福特號是核動力，能提供充沛電力，即便如此，使用電磁彈射也經常故障，讓美國海軍傷透腦筋。福建號是傳統動力，如何能提供推動滑塊的電磁線圈強大電能？

這是中國軍事科技先進的地方，福建號使用了一種稱為「船艦綜合電力系統」的技術。這個名稱非常普通的技術其實非常先進，能整合船艦動力，以電能形式集中使用。

以往船艦上的推進系統和電力系統是各自獨立的。推進系統的功率比電力系統強大很多，但只在加速或高速巡航時才會使用全部負載，平常不用，形成浪費。「船艦綜合電力系統」把兩個系統整合起來，就可以將推進系統的備用負載納入電力系統使用。

電磁彈射只在發射瞬間才需要那麼強大的電能，平常不需要。兩個系統整合後，就能瞬間提供那麼大功率的電能。各船艙電燈可能稍微暗一下，電磁線圈內的滑塊就衝出去了。電影《星艦迷航記》的星艦企業號就運用這個系統的概念，才會有「將引擎能源轉移到防護罩」的情節。

美軍也有這種系統，使用在著名的隱形戰艦朱瓦特（Zumwalt）號上。但中國這套系統比美軍先進些，朱瓦特電力系統屬於第一代，中國的「船艦綜合電力系統」是一點五代。發明這套系統的中國工程院院士、海軍少將馬偉明，因而獲頒中國軍方最高級的「八一勳章」殊榮。

中國軍方不吝給馬偉明那麼高的榮譽，是因為那可能是個改變戰場規則的發明，衍生的運用不能小看。

例如，電磁彈射的滑塊如果發射出去，不就是「電磁軌道砲」（railgun）了嗎？美軍當年設計朱瓦特號時，原有意把「電磁砲」當作朱瓦特的標準配備。電影《變形金剛2》中的一個情節就源自這個訊息：退休的特工頭子打衛星電話到美國軍艦上，要求發射電磁砲打擊在金字塔上的狂派金剛。電磁砲彈使用衛星導引，理論上只要有GPS座標數據就可以打到目標。原本預定安裝在朱瓦特號的電磁砲，設計射程可以打160公里。可惜相關研發十餘年後，2021年被取消。為什麼？美軍沒說，西方媒體報導可能與供電技術難以突破有關。

所以，福建號航母下水，意味著中國的「船艦綜合電力系統」已經突破這個難關了嗎？中國系統使用直流電網，和美軍系統使用的交流電網不同。美軍睜大眼睛看的就是這部分。如果福建號電磁彈射系統真能輕鬆拉動大型戰機起飛，就意味著中國「電磁砲」上艦的時程已經不遠。馬偉明就曾提出艦載電磁砲的「全能艦」構想。中國軍迷也猜測，8艘055大型驅逐艦都下水後沒有再造新艦的動作，似乎是在等新設計。果如是，中國下世代的萬噸級驅逐艦，就將有100多個能發射各式飛彈的垂直發射管，同時還配備有電磁砲系統的強大武裝。戰力之強，美國現役軍艦沒有一艘比得過。

所以美軍才會將視角關注到下世代武器系統的研發上。美、中正在展開軍事高科技競賽，而且能看出美軍的焦慮與急迫感。美國2023財年國防預算，研發經費高達創紀錄的1300多億美元。海軍想要退役全部22艘的提康德羅加（Ticonderoga）級巡洋艦，空軍想要汰除33架最先進的F-22隱形戰機，都是為了節省經費，把資源挪來研發下一代的戰艦與戰機。這關係美國霸權的延續。美軍能否王者歸來，繼續維持軍事高科技的領先？各方關注。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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