經濟部預計在6月底前召開電價審議委員會。由於今年3月以來，受到俄烏戰事影響，導致煤炭、天然氣等國際燃料價格暴漲，進而也使目前發電結構火力發電占比仍高達八成以上的公民營業者之營運成本大幅飆升。從而在本次的電價審議中，電價是否會調漲，也就成為各方關注的熱門議題。

連日來，為了化解調漲電價可能帶來的衝擊，先是經濟部長王美花於14日表示，由於今年來全球皆面臨嚴重的通膨問題，各國央行紛紛採取升息對策。然而她認為，面對通膨威脅，不應只用升息解決問題，也必須同時考量對民生物資等必需性消費的衝擊。因而在能源方面，中油公司仍將透過油價公式，維持在亞洲鄰國間最低價原則來吸收漲幅。並在3月底就曾指示台電公司針對與民生相關產業用電部分，做技術性的切割。以期除了要考量油電這兩家國營事業如何扛住油氣成本大漲的財務壓力，還要兼顧不要影響民生物價。

接續王美花部長的政策定調，代理台電董事長的經濟部次長曾文生，於是也在15日公開表示，電價調整除了要正視燃料成本的倍增，以及未來淨零碳排成本增加等變數的合理考量之外，同時也要考慮到台灣社會的承受度。但他同時也意有所指的說，觀察各國因天然氣與柴油價格上揚，過去兩年來全球電力公司幾乎都有漲價，台灣是極少數未做調整的國家。不過他也無奈的表示，如果眼光只看著台電的得失，其實並沒有辦法解決問題。畢竟作為公營事業，台電有其社會責任，因此即使真要調漲電價，也要讓衝擊降低，並需要較平順地來處理調漲電價的此一敏感議題。

相較於主管部會經濟部及同屬公營事業的中油台電，在面對煤、氣的成本飆漲所帶來的衝擊下，仍要兼顧如何穩定物價，減低對民生經濟的影響。由於台灣在解嚴之後接續開放油電產業也可以民營化，而民營業者固然也應有承擔社會責任的認知高度，但面對營運虧損時，卻不像中油台電可以由國庫來補貼、承擔，因而只能在商言商。例如台塑集團的南亞董事長吳嘉昭就曾在10日公開喊話，指出國內電價連八凍，已導致國營的台電與民營電廠，均承受龐大的虧損包袱。但台電虧損有政府支援，一般企業虧損則只能結束營運。然而占全台供電比重近25％的民營電廠，卻不可說關就關，因而吳嘉昭只好呼籲執政當局應正視並盡快解決因政策拖累而出現扭曲的發電市場機制。

除了吳董事長批評電價凍漲政策已經嚴重扭曲市場機制，同為台塑集團的台化董事長洪福源也曾在8日直言，能源政策不宜長時間凍漲，還是要回歸自由經濟市場，才不致影響產業、經濟的穩健發展。他並舉例當前的發電單位成本已達4元，但相對於電力單位售價只有2元來看，已非正常自由市場機制。而長期不當虧損、除了會打擊企業的正常發展，最終還是會反映到大環境，對產業、經濟產生負面影響。

歸納檢視包括官方及民間企業對如何在抑制通膨，減輕對民生、產業營運帶來直接衝擊，以及凍漲油電價格對市場經濟的扭曲及企業營運存續的衝擊考驗，兩者之間可以說各有所本，最理想的自然是期待能獲致兼籌並顧的雙贏結局。但以現實面來看，這卻是一種「魚與熊掌難以兼顧」的兩難題。而官民雙方選擇在月底召開電價審議會之前，各自發聲，自然也是希望產生帶風向的效應。而面對這樣的「兩難局」，電審會如何拿捏取捨，看來大家也只能走著瞧了！

除了電價是否調漲及如何調漲的課題之外，其實還隱含了一個不容忽視的「風險課題」。也就是說在開放民營電廠之後，迄今已提供了總發電量的四分之一，則即使台電為了承擔公部門體系的「社會責任」而持續提供低廉電力，造成的虧損由公庫來承擔，但民營電廠卻因要自負盈虧最後只好結束營運，則長期以來被企業界列為「五缺」之首的「缺電」，恐怕就要「惡夢成真」！到時候再提出對策，不論是讓民營電廠的虧損也由公家來補貼，或是另找其他的供電來源，前者將被質疑為假公濟私、後者則有緩難濟急的風險。看來，月底的電價審議會如果得不到兩全其美的方案，在「蝴蝶效應」下所產生的後果，可能將成為包括政府，企業以及全民不能承受之重了！