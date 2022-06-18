或許你還記得，拜登曾經警告普丁，如果他入侵烏克蘭，美國會向俄國發動極限制裁，「將盧布變成廢紙」。或者，在俄烏戰爭開打以後，4月25日，美國國防部長奧斯汀在基輔發出的豪語：「我們希望看到俄國被弱化到一個程度，使它沒有能力做出像入侵烏克蘭的這種事。」

不單單是拜登和奧斯汀，也不光是信心滿滿的美國媒體，就是連北約的歐洲盟國，尤其是英國，也都積極響應拜登的號召，對俄羅斯發動了史無前例的制裁行動，也都慷慨地向烏克蘭提供大量武器，對烏克蘭難民給予溫馨接待。他們異口同聲說，普丁做出了巨大的誤判，將爲之付出沉重的代價。

的確，西方表現出空前的團結，支持烏克蘭，給予澤倫斯基至高的榮譽，邀請他在英、美、歐盟議會，甚至聯合國發表視頻演説，送給他無數的掌聲，不但視他爲民族英雄，甚至稱讚他爲烏克蘭的邱吉爾。對俄烏戰爭，西方世界認爲它站在正義的一邊；西方政客們相信，他們會贏！

老實説，對歐美諸國所表現的樂觀態度，以及它們對這位演員總統表現的崇敬之情，令我們這些局外人感到詫異，驚奇，也完全無法理解。因爲，它們幾乎完全沒有注意到，全世界有88%的人沉默地拒絕對這場戰爭選邊站，認爲這是白人之間的權力鬥爭，不關他們的事。

無論如何，俄羅斯不是朝鮮，不是伊朗，它是世界上面積最大，自然資源極端豐富的核子大國，軍事上它會輸給歐洲最窮的，世界最腐化的國家之一，烏克蘭？擁有世界上88%的人口的國家並不制裁俄羅斯，他們需要購買俄羅斯的產品，在這種情況下，俄羅斯怎麽會被制裁而淪爲三流國家？有時你會懷疑西方世界的人是否對他們自己的偉大太自我麻醉了。誤判的可能不是普丁，而是拜登！

在普丁發動了「特別軍事行動」 的一百天之後，豐滿的理想變成了骨感的現實：普丁扛住了制裁，並且在戰場上取得越來越多的地盤，明顯地取得了巨大的優勢。

其實，還沒有到一百天，情況已經逐漸明朗。首先是4月1日盧布結算令生效， 它迫使歐洲國家以盧布購買俄國的石油，短期内使嚴重貶值的盧布回調到戰前的水平。然後，5月18日，俄軍徹底占領了亞述海的重要港口馬立波，啃下了俄烏戰爭中最硬的骨頭，打通了從頓巴斯到2014年被俄國兼併的克里米亞。這些發展似乎出乎西方世界的意料之外，於是乎，西方媒體的口氣開始轉變了。

最值得一提的是前美國國務卿季辛吉於5月23日在世界經濟論壇的發言，他說，談判與和解應當在兩個月之内進行，否則「局勢將越來越緊張」。他建議回到戰前的狀況，意思是烏克蘭放棄部分領土。他的發言遭到澤倫斯基的嚴厲批評，說季辛吉的説法相當於二次戰前對希特勒的姑息政策。顯然，這位喜劇演員還未能面對悲劇的現實，繼續打下去，烏克蘭會丟掉更多的土地，更多的城市被夷爲平地，會產生更多的難民，使它復原的前景更加黯淡。

到了6月4日，也就是一百天的時候，俄軍圍剿頓巴斯的布局基本完成。6月9日和10日兩天，《紐約時報》和《華盛頓郵報》都開始報導，烏克蘭的主力部隊不但每天約有100至200人戰死，他們使用的俄式裝備也出現彈藥短缺的情況。歐美提供的射程可以跟俄軍對打的火箭炮大部分要到7月才到位。也就是説，西方媒體開始現實地看問題，指出他們過去避而不談的問題，那就是，烏軍無論在人數、武器和後勤補給等各方面，都不是俄軍的對手。

在歐洲，一直是强硬的鷹派北約秘書長史托騰柏格的口氣也發生了變化，6月12日，在他與芬蘭總統共同舉行的記者招待會上說：「烏克蘭的和平是可能的，唯一的問題是你願意爲和平付出多少土地、獨立、主權、自由和民主。這是困難的道德問題…只有烏克蘭能夠作出決定。」

截至目前爲止，澤倫斯基的口氣還是非常强硬，絕不願意割地求和，雖然他已經數次改變立場。客觀地看，他能夠再奪回哪些失去的領土的能力幾乎不存在。對烏而言，這是一場絕對得不償失的戰爭。但是，爛攤子總還需要有個結果。是在這個當口，大家開始討論 : 咋辦？

大家都看到，一百天了，可是談判的時機還沒有到，某種僵局很可能在今後幾個月或者一年之内形成。它可能像現在的敘利亞，也可能像至今仍然分裂，沒有簽訂和平條約的南北韓。爲什麽呢？在普丁哪邊，他輸不起，輸了俄羅斯真的會落入徹底衰敗的境地。拜登呢？他當然也輸不起，可是眼看他就要輸掉期中選舉，所以，普丁，一位冷血的謀略家，至少會將戰事僵持到年底。這樣，歐洲的天然氣需求也同時會使歐洲内部分裂。

共和黨歷來存在孤立主義的傾向，戰爭的失敗很可能迎來另一位「美國第一」的共和黨總統。至於川普是否重掌政權，那倒是次要的事了。

（作者為中美論譠社理事）

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