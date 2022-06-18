幾天前參加聚會，由於主辦單位要求與會者當天必須快篩，我只好順道到超商，花180元購買1劑快篩。坦白說，這價格不便宜。而即使到藥局，以實名制購買5劑快篩，平均單價也要100元。

聚會時碰到朋友，感嘆現在上下班的年輕人，如果公司要求每天都要快篩，單單是快篩劑一個月不就要花幾千元？

朋友反問：你怎麼不找親友從國外寄來？接著他解釋，國外快篩劑不僅取得容易，而且價格便宜。以香港為例，即使加上寄到台灣的運費，每劑單價也僅三十餘元。不過政府有規定，每位國民只能從國外購買100劑，還需先上網登記，開放時間為5月11日到6月30日。

聽到這，我頓時怒火中燒。為了防疫，從口罩、疫苗，到快篩劑，類似的事件一而再、再而三地發生。政府處理防疫物資的標準流程大致如下：

一、 儘管國外各種示警，當狀況發生時，國內防疫物資都明顯不足。

二、 由於不足，所以成立「國家隊」，甚至必須動員軍隊幫忙生產。所有產品都由國家隊統一收購、統一訂價、統一販售。至於價格，普遍高過國外好幾倍。

三、 想要從國外進口？別說外購，即使疫苗缺乏，民間有人願意捐助，政府都設下各種關卡。感覺政府把「國門關起來」，看似為了支持國內生技產業。然而，如果自己人不爭氣，必須從國外進口，政府也僅授權某些特定的進口商。

四、 由於防疫物資稀缺，政府設定「實名制」購買程序。例如兩年前購買口罩的規定如下：民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

兩年前的口罩之亂相信民眾記憶猶新，在一片怨言聲中，藥房是最大的受害者，因為他們每天要應付各種不同心情的民眾，增加許多額外的工作，可是完全是服務性質，沒有分毫收益。

講到這，可以用一句話總結政府對防疫物資的處理流程：物資明顯不足，國家隊上場，關起國門，實名制，高價售販。

第一次做不好，我可以體諒政府沒有經驗。第二次做不好，我只能嘆息選出了一個沒有能力的政府。第三次還是做不好，除了邪惡，我不知該怎麼批評這個政府。

（作者為海軍前艦長）

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