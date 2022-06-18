指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、醫療應變組組長薛瑞元等人接連染疫，這兩天下午的例行記者會都由醫療應變組副組長羅一鈞獨挑大樑。雖然報告的內容與事項和陳時中親自主持時大同小異，但既然羅一鈞中規中矩地也能把這些訊息傳達給國人知曉，而且面對媒體問題羅一鈞也就是有一說一，照實向媒體記者解釋，是不是其實陳時中早就可以下台了？

陳時中染疫缺席，只剩下羅一鈞一個人簡單報告，反而讓人覺得這才是比較「正常」的疫情記者會。當然也可以說羅一鈞畢竟不是指揮官，就只是現在指揮中心也淪陷了，所以必須出來代打的職務代理人，所以態度會比較謹慎也比較客氣。而且此刻應該還沒有人把披上戰袍出來競選的主意打到他身上，或者他自己也沒興趣搞政治，所以還能很正常地把指揮中心官員份內應該做的工作做好。既沒有想要邀功，也不太會亂說一些五四三惹人厭煩。殊不知就是這樣的「正常」表現，正是一般國人對疫情指揮中心的期待。

因為近幾個月政府的防疫政策一日多變、說詞反覆，每次面對記者提問陳時中都在打迷糊仗、玩文字遊戲。於是老百姓心中的疑惑越來越多，民怨也是越多越高。該報告給國人的內容是什麼，本就該一條一條說清楚。記者問什麼問題，指揮中心也該就照實回答。可是陳時中兩年前看起來還算正經，結果越到後來就越會擺官架子。碰上不想回答的問題就先反問記者給記者扣帽子，要不就是哪項措施被民眾或地方首長質疑以後，口頭上可能會說是指揮中心內部思慮不周，但話鋒一轉又叫人家應該要按照公文程序反映，或酸溜溜地要批評者有能力就自己做給大家看。

防疫不是跟人比賽，要對付的是疫情和病毒，不是自己的國民和其他提出合理質疑與建議的人。民眾的心情也很簡單，需要的也只是一個可以把政策說清楚，讓大家知道既然現在情況變嚴重了，要怎麼進行下一步才能守護好自己、守護好家人，快點度過難關。結果當疫情失守，過去習以為常的各種措施全部都已經不合時宜，指揮中心又沒有隨著各種命令的改變提出清楚的指引，到底想要民眾怎樣？就像前幾天邊境管制放寬成3+4，但到底住在防疫旅館的入境者3天檢疫完之後可不可以外出，各家業者也都沒有收到明確的指示，造成要回台灣或來台灣洽公的商務人士還有旅宿業者也都不太確定該如何是好。

既然政府現在的想法明顯就是打算什麼都不管讓民眾自主應變，或許陳時中痊癒之後也不必再回來當指揮官了吧。反正回來當指揮官也只是心不在焉地公布染疫人數和死亡人數，交給其他人做可能還表現得比較好。

（作者為口譯工作者）

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