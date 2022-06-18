《左傳》—「唇亡齒寒」、「皮之不存，毛將焉附」提示小國間在面臨同一強敵的地緣政治操作自保之道。然而觀察當前政局，面臨民進黨一黨獨大的霸政困局，國民黨、民眾黨兩黨卻是選擇「獨善其身」，對於拋棄成見進行在野整合依舊興趣缺缺，莫非兩小黨仍以第二大黨、第三大黨的心態自許，各自只求聞達於藍營基本盤、柯粉之間，而不積極進取推翻民進黨取得中央執政之道？如此，既是自欺欺人之行，也是作笑世人之道。

政黨成立之目的是為執政而來，進而合理分配利益資源取得社會平衡。但從近來歷次機構民調與社會輿論氛圍觀之，國、眾兩黨皆不曾單獨領先民進黨，多數是兩黨加總也僅能勉強與民進黨呈現相持。須知，兩黨之間互相輪流當民調老二，只會是更加有利於民進黨操作「一超多弱」穩定化的政治格局，更讓兩小黨在囿於己身實力的現實下，難以自力贏得執政。如此道理連市井小民都不難看透，精算師黨主席與IQ157黨主席卻是「視而不見」，莫非皆是私心作祟，嘴巴說的是不爭2024、卸任回台大醫院，做的卻是絕不放棄任何可能參選總統的陽謀手法？

眼下是沉默佔過半多數的人民，看著民進黨壟斷黨政媒司法優勢，施政盡顯倒行逆施，親美仇中偏倚國策，行政團隊吏風沉淪，網軍干政肆無忌憚，防疫不彰紕漏百出，早已是士林憤痛，民怨彌重於野。

然而國、眾兩小間忙的卻是無關重返執政宏旨的「朱羅記」、揭北市府網軍瘡疤、「全台大眾走」環台行腳，只著眼於如何讓年底地方大選多一席議員、多一個縣市長的小枝小節舉動比比皆是，只會是讓民進黨笑到最後笑破肚皮、沉默多數繼續沉默外，於事又有何助益？

對多數沉默多數而言，唯一目標是執政輪替下架民進黨，手段是在2022地方大選中，讓民進黨首長、議員席次極小化；在2024大選中，總統不能是民進黨、國會席次不讓綠營過半。動機是無法再忍受民進黨執政的囂張跋扈心態。

對此，國、眾兩小黨應認清局勢，放棄各自為政的私見，嘗試貼近沉默多數的目標與動機，找出與之匹配的手段。2022在民進黨首長、議員席次極小化的前提下，尋求在野席次最大化的操作空間；2024在總統不能是民進黨、國會席次不讓綠營過半的前提下，共同協商最有勝算的總統人選、實力原則規劃國會席次。

此乃在野協力打破民進黨霸政僵局的不二法門，更是兩黨接近執政目標的唯一機會，如再不覺醒尋求在野大聯盟合作的空間，放任時間拖過年底人選底定，則合作大門不久必將砰然關閉，迎來的只會是兩小黨支持規模不斷萎縮，民進黨受惠於國際情勢不斷坐大，台灣短期間斷無再政黨輪替之可能。

（作者為自由撰稿者）

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