民主國家選舉跟打牌一樣，有輸有贏，乃兵家常事。但是如果上牌桌的是一群願賭不服輸的人，那就不一樣了。美國即將到來的期中選舉就可能出現這樣的一批人，這牌打得很難安心，恐怕像西部片中的亡命之徒，一手拿牌，一手還得按在槍上。這次選舉氣氛十分詭譎，對美國未來的民主影響也將十分重大。

最近共和黨內初選結果紛紛出爐，許多支持川普並獲得川普加持的極右派參選人出線。他們不僅將重塑共和黨生態，讓共和黨徹底成為「川普黨」。在目前民主黨低迷的選情下，他們未來進入國會成為多數黨的機率也很高。這將會影響拜登未來的施政與美國政治議題的設定。更有可能會為川普2024的回歸鋪路，為美國政治乃至世界都投下極大的變數。

這些極右派大多不承認拜登的勝選。在共和黨國會和州議會的初選中，贏得提名的極右派人數正在迅速增加。根據《紐約時報》的初步統計，至少有72名投票試圖推翻 2020 年大選的眾議員已贏得共和黨內的初選。這樣的結果讓一些美國政治的觀察者感到憂心，落選者的支持者拒絕承認當選者的合法性，這將嚴重威脅到美國民主的穩定。

這樣的結果證明日前眾議院跨黨派議員組成的「1月6日攻擊事件特別委員會」所舉行的聽證會，不但沒有提醒共和黨選民川普在國會山莊攻擊事件中的邪惡角色，反而激起共和黨選民對極右派的支持。聽證會一開始就將攻擊暴徒與川普連結，定性為川普試圖以暴力進行政變。除了公布未曾公開的暴力攻擊畫面，也找來川普的司法部長巴爾和川普女兒伊凡卡作證。巴爾表示他不同意選舉被竊取的說法，他認為這是「胡扯」。而伊凡卡在錄音證詞中表示，她接受司法部長的說法。但是這些都無法改變川普支持者的立場，他們認為這都是民主黨操控的審判大秀。

就像美國經常派出到一些國家的選舉觀察團一樣，選舉是否有舞弊的情況，應該不難讓事實說話。但是美國兩黨惡鬥的結果，已經沒有太多人在乎事實或根據事實說話。正如最近季辛吉接受英國媒體專訪時感嘆，從越戰以後，美國政治生活中的公開辯論越來越不關注實質內容，而只在乎「政治動機和身分」。他認為如今的美國分裂嚴重的程度比起越戰時還要嚴重得多。兩黨只剩下敵意幾乎沒有合作的可能性。

冷戰結束，美國加速新自由主義經濟的全球化，卻讓美國貧富差距急速惡化。政治菁英無能也無意解決問題只會訴諸民粹主義與玩弄身分政治。美國底層民眾對菁英階層失去信心，對於政府乃至學術界都抱持質疑的態度。美國向來最引以為傲的社會信任正快速流失，最近共和黨極右派的反撲，也正在加速美國的分裂。

（作者為退休大學教授）

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