司法院政風室公務員「bryant78041」，在辦公時間上網，辱罵徐巧芯、羅智強，且屢屢發表不堪入目的言論，徐、羅二人都因其「道歉」而既往不咎，雖是展現其寬大的胸襟，但我個人是不太茍同的。

網軍肆虐，已非一朝一夕之故，受害者之多，已是難以勝數，卻往往因缺乏法律資源，難以追究，故此輩囂張愈甚，更進而嘲諷多端，就是看準尋常人實無財力、精力，去打這種官司，只能忍氣吞聲，坐看橫行。

徐、羅二人為政治人物，熟諳法律、訴訟程序，且亦擁有較多法律資源，理當毋枉毋縱，追究到底，以收殺雞儆猴之效，此亦是為廣大而無奈的受害人討回公道，抑且可以阻遏那些隱身於匿名之後，仗勢凌人、欺善怕惡的惡劣風氣。

在我看來，徐、羅二人的寬容，其實是姑息養奸，此輩大街罵人、小巷道歉，道歉誠意本就令人懷疑，而經此諒宥，反而能知所趨避，不但不會悔改，更可能變本加厲，以遊走於法律邊緣的方式，繼續橫行於網路之上，網軍歪風，不但難以戢止，更可能鼓動其肆無忌憚之心。

「以德報怨」，向來為孔子所反對，「以直報怨」才是正道，須知徐、羅二人遭羞辱之事，猶如堤防漏水，不思加以補漏，而姑息縱容，最終難免於堤潰而河決，這才是最可怕的。

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