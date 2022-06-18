面對美國內40年來未見的通膨，拜登正在考慮取消部分中國商品進口關稅，因為物價飆漲已經導致他的支持率暴跌。這兩周美國媒體指出，拜登傾向於放寬部分關稅，但尚未做出最終決定。

持續的通膨打擊了消費者信心，將股市推入熊市，而美國聯準會大幅加息動作，反而讓市場擔憂經濟衰退。拜登也抱怨，他的經濟政策成就正被高油價和通膨所侵蝕。面對通膨，聯準會縮表、升息，但效果有限，美國5月CPI年增率達8.6%，創下1981年12月以來最高。

探究通膨居高不下的複雜原因不是本文的目的，QE、能源、供應鏈、貿易戰與俄烏戰爭等有不同程度貢獻。重點是通膨導致的經濟與政治問題，使得拜登政府在用盡其他工具之後，大概僅剩降低中國商品關稅一途。

從2018年中開始，川普政府對數千種約3500億美元的中國進口產品徵收全面關稅，當時聲稱這將可壓制中國經濟發展並進行公平貿易。不過，關稅制裁並沒有達成預期效果，2018年中國對美貿易出超達4192億美元，但是2021年中美貿易逆差還是有3553億美元，顯示美國需要中國製造商品，即使是多負擔關稅成本。簡言之，川普的貿易戰失敗了，反而增加了美國人的支出成本，所以拜登最近都以「川普關稅」稱之。

其實，是否要取消中國關稅已經在拜登內閣辯論了幾個月，且其中分歧相當大。財政部長葉倫和商務部長雷蒙多都贊成取消部分商品關稅，但貿易談判代表戴琪反對，她認為這會影響美國勞工權益，並削弱與中國談判的籌碼；加上戴琪要提出《印太經濟架構》對付中國，怎能取消中國商品關稅！

如果拜登真的決定要削減關稅，作法會如何？當然不太可能取消所有中國商品關稅；各方分析認為會修正關稅結構，一方面取消或降低部分消費品的關稅，這部分爭議不大，消費者感受較明顯；但另一方面，一些大型工業產品如鋼鋁較不可能列入，甚至提高對半導體或電池等中國政府補貼的高科技產品的關稅。

拜登取消或降低中國商品關稅既是經濟、也是政治議題，從美國國內、中美雙邊到國際經濟層面都會產生不同程度的影響，大概在美國通膨、美國選舉政治、美國《印太經濟架構》、中美貿易與中美關係四個層面。

首先，取消或降低中國關稅應該會減少通膨壓力，問題是眼前此舉還能有多少效果？華盛頓的彼得森國際經濟研究所年初的研究認為，如果廢除所有川普時期加徵的中國商品關稅，可讓CPI指數下降1.3%，或至少能立即降低0.25%到0.3%。雖然關稅取消後，中間商與零售商也要等到下批進口商品才能反映價格，但是媒體與股市會有一波降稅效應。

其次，取消或降低中國商品關稅仍然對年底期中選舉會有影響，特別在共和黨為主的南方與中西部，而且會持續成為下屆總統競選的分歧問題。取消關稅是否會觸動點燃美國媒體與政治人物強烈的反中情緒，拜登會被指控幫助北京經濟擺脫困境，但卻沒有幫助美國工人生活。

第三是對《印太經濟架構》（IPEF）的影響，可能使得原本就不被看好的IPEF，更加失去對亞洲國家的吸引力和強制力。IPEF是要在關稅減讓之外建構亞洲經濟新秩序，在美國重視的關鍵產業與供應鏈建立新標準與規則；如果現在大幅取消或降低中國商品關稅，則短期內亞洲國家不太願意與美國進行，任何缺乏關稅減讓或市場准入的貿易談判。

第四是對中美貿易與中美關係會有正面影響，但最有可能是「貿易戰暫緩、科技戰加溫」。前述提到拜登可能打造新的關稅架構，消費品關稅取消、關鍵產業關稅不變或提高，這是擴大科技戰的管制與關稅的雙重策略；同時如何避免因關稅減少，美國企業將其供應鏈留在中國，從而削弱白宮將就業機會帶回美國的訴求。總之，拜登不會讓取消中國商品關稅被解讀為是對中國示好或示弱。

在嚴峻通膨壓力下，影響民主黨期中選舉選情，拜登為了緩通膨、救選情，可能取消部分中國商品關稅。但是，拜登決策經常是猶豫不決，瞻前顧後的政治潔癖。因此最後，拜登也有可能完全不碰中國關稅議題，就算真降也是半套，因此美國通膨很難在短期內看到大幅變化。（作者為前國安會副秘書長）