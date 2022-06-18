「這完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」「中共企圖將『台灣內國化、海峽內海化』，是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措」…。針對大陸防長魏鳳和「不惜一戰」的表態和外交部發言人汪文斌「台灣海峽不是國際水域」的聲明，陸委會第一時間猛烈回擊。如果只聽民進黨的一面之詞，大陸活脫脫是一個窮兵黷武、恃強凌弱的惡霸，但事實是否如此？另一方面，大陸最近的姿態確實看起來很強硬，這是為什麼呢？

首先，此番大陸重點敲打的其實是美國。隨著蔡英文在去年雙十講話中攤牌「兩岸互不隸屬」，兩岸關係在蔡政府剩餘任期已無轉圜空間，民進黨也鐵了心抱緊美國大腿，繼續充當華府遏制北京的馬前卒。拜登政府雖然經常說一套做一套，但畢竟多次信誓旦旦「四不一無意」，被北京記錄在案。所以當拜登在眾目睽睽下脫口說出「願以武力保護台灣」，輿論一片譁然，大陸更是怒不可遏。

在此背景下，解放軍對台海軍演不再遮掩而是指名道姓「就是針對美台勾連」。魏鳳和在與美國防長奧斯汀會談時亮出「不惜一戰」的態度，隨後更是高調宣示「一定會打到底」，這些振聾發聵的字句明顯是說給美國聽的；至於公開否定台海為「國際水域」，也是矛頭直指美軍在台海變本加厲的「航行自由行動」。

其次，大陸接連秀強硬也是為了安撫內部情緒，防止台海局勢徹底失控。雖然北京一再明確「和平統一」的大政方針不變，但由於民進黨在美國撐腰下一條路走到黑，兩岸統一似乎遙遙無期，於是「和統無望論」、「必須武統論」等悲觀激進言論開始四處蔓延。為此，國台辦去年年底曾小心翼翼提醒大陸網民掌握政策尺度，做到反「台獨」不反台灣。知名涉台學者章念馳今年年初撰文駁斥「和統只好讓位於武統」，結果遭到一眾網路意見領袖和網民的口誅筆伐。

在巨大的內外壓力下，大陸別無選擇，只能展現強硬的姿態。無論是「不惜一戰，一戰到底」，還是「台海不是國際水域」，抑或高調官宣第三艘航母下水，都是在給大陸民眾注入強心劑，增強他們對「無論台海局勢如何風雲變幻，大陸一切盡在掌握」的信心。事實證明，大陸網民對於軍方硬槓美國好評如潮，對「福建艦」下水更是歡呼雀躍，從而釋放了部分焦慮情緒，也減輕了大陸的武統壓力。

最後，大陸近來的舉動雖然屢屢衝上熱搜，但本質上沒有脫離劇本演出，不值得大驚小怪。北京從來沒有放棄「武統」選項，解放軍繞台也早已常態化，魏鳳和只不過把話說得更尖銳一些。大陸儘管明確否定了「國際水域說」，但從來沒有說過台海是大陸的內海，相反還羅列了內水、領海、毗連區和專屬經濟區這些不同的概念，所謂「海峽內海化」純屬民進黨的被害妄想；更不用講「非國際水域說」根本管不了美國。今年年底前，北京、台北和華府的優先議程分別被二十大、「九合一」和期中選舉占據，誰都不希望在台海玩過火，三方此刻唇槍舌劍，你來我往，無非照表操課而已。