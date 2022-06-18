最近為了有些監察委員十幾個月沒有參加彈劾審查會，鬧得沸沸揚揚，監察院也忙不迭地出面說明。監察委員確實工作不只是參與彈劾審查，獨立查案、地方巡察確實也占去相當時間。但是接連一年沒參與審查會，也是匪夷所思。

早年也有傳聞從南部來的監察委員，每個月院會才出現一次。但是我所經歷的第四屆監察委員卻是兢兢業業，每天8點就到院，還看看停車場還有誰的車沒到？自己會不會是最晚到院的委員？我們在第四屆的時候有一個笑話，兩個公務車駕駛在聊天，說：「我們委員今天又住院了」。「啊？你們委員怎麼生病了？」「他案子辦不完，晚上住在監察院了，住院了」。披星戴月不全然是誇張的描述。

監察院對於人民的安全福祉可以關注的事情太多了。行政院未必覺察得到，立法院可能案多事忙。監察院既然有民眾陳訴，又有中央和地方巡察，極有能力發現一些被忽略的大事。舉一個經常見到，政府不以為怪的事件做例子。台灣每年車禍死亡超過3000人，裡面大型卡車肇事是1500件。因為內輪差造成的，更是在這裡面占32.6%。這個案子我們第四屆查了。民國100年5月16日調查報告指出，整體封閉式防止捲入裝置有其必要，世界各國多有規範。國外的聯結車都已要求內輪差的地方要有防捲入的護板，為何不能在硬體上面要求大型卡車做這些裝置？

原本傷害人命是可以防範的，人命是可以救起來的，至少每一年可以從1500個人裡面，救下來32.6%，行政單位為什麼不做？我們這第四屆完了沒有人接應，所以這種類型的案子繼續發生，為什麼行政單位不能做？監察委員到哪裡去了？

為什麼監察委員不在乎出席彈劾審查會？理由太明顯了，原因是，現任的監察委員血統太齊一了。相同的政治意識形態，近似的政治出身，任何委員提出的彈劾案幾乎都是高票通過。既然沒有討論的必要，沒有可以爭執的餘地，所以參加委員多一個不多，少一個不少。哪裡來的驅動力讓委員有意願參加彈劾審查呢？再加上民進黨不問道理地要廢監察院，哪能激起委員責任心與榮譽感呢？

監察委員糾察官邪，是政府貪瀆的防腐劑。監察委員調查一切設施，注意其違法失職，是督促政府行政措施的一種篩檢劑。監察委員更是遇到冤獄發生時，救護人權最後的偵錯機制。監察委員不該是政治酬庸的肉桶，不該是派系鬥爭的冰庫，更不該是人權蛋糕上的奶油裝飾。

當監察委員自己都不能了解身負責任的重要，不在乎人民在冤屈危難中的寄望，只當監察委員職務是一生政治生涯的句點。那麼不出席彈劾審查，甚至沒興趣查案，也都沒什麼奇怪了。（作者為第四屆監察委員）