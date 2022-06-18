河北唐山市一起暴力事件引起全大陸與台灣的關注，一女性在燒烤店抗拒一名男子性騷擾，竟遭該男子與其同行者圍毆，甚至從店內拖到店外持續施暴，監控視頻流出後引起廣泛的憤慨，大陸官媒、自媒體紛紛對此事件發聲，台灣社群媒體也有不少的討論，話題連續多日位居微博熱搜榜。

建立反性別暴力共識

這一案件引起關注，除了涉及黑道惡勢力引發的公共安全問題外，另一個重要的議題就是婦權問題，包括應如何保護女性身心安全，免遭暴力侵擾，及影響更深遠、更重要的兩性平等問題。

放眼來看，此次討論是大陸近年來女性主義思潮的一部分。從2018年反性侵「Me Too」運動，到今年初爆出的江蘇豐縣「鐵鏈女」事件，再到唐山惡性傷人事件，婦女安全保障問題一再成為熱議話題討論，甚至王力宏、羅志祥等台灣藝人的經歷也成為大陸這波思潮的討論熱點。這種討論對大陸、對兩岸社會的進步都是有益的。

世界經歷數次女性主義思潮，最重要兩波是19世紀下半葉到20世紀初，及20世紀60至70年代，都顯著擴大了女性權益、減少了性別歧視。中國從清朝末期女權主義思維逐漸興起，經過「五四」運動的啟蒙，再到中共執政推動了一系列平權制度的誕生。

新世紀以來的這波思潮主要包括：在家庭層面，女性擁有婚育選擇自由；婚後男女共同承擔家務和照料子女的責任；在公共領域層面，追求男女職場平等、公平的社會參與和社會競爭；反對被男性工具化、物化、矮化，反對精神控制等。

大陸女性受教育程度近幾十年來顯著提高，目前各類高等教育中女生占比均超過男生；全社會就業人口中女性比重保持在4成以上。女性經濟狀況更為獨立、社會成就更出色、思想更為進步，也意味著相較傳統社會分工，女性在職場和社會面投注的精力更多。但與此對應的是大陸多年封建制度下男尊女卑等思想依然存在，因而，這一討論與抗爭在大陸社會轉型期具有更加積極的意義。

唐山事件施暴者是仰仗男性體力優勢欺凌無辜女性，應從法律制度設計和實施上，對恃強凌弱行為應予懲戒。大陸領導人習近平2020年在聯合國大會上曾表示，保障婦女權益必須上升為國家意志。大陸不但需要從法律制度上消除針對婦女的偏見與歧視，讓性別平等真正成為全社會共同遵循的行為規範和價值標準，更需要建立反性別暴力社會共識，執法機關對相關案件應嚴肅辦理。

應糾正畸形男權意識

大陸婦女權益保障法修訂草案已於4月提請全國人大常委會二次審議，審議稿回應了公眾反映強烈的問題，增設了拐賣綁架婦女侵害行為強制報告和排查制度，突出對女性平等人身和人格權益的保障，加強對性騷擾的規制，強調防止和糾正就業性別歧視等。

其次，在文化改造與個體自覺層面，應糾正畸形的男權意識。畸形男權意識認為男性處於尊主位置，女性處於從屬地位。隨著時代的進步，大陸許多男性已經較為平等地看待、對待女性，但整個社會仍存在著對兩性評判的雙重標準，畸形男權意識依然在不少地方顯現，這需要兩性的共同參與和努力。

此次唐山事件中，一篇名為《男性可以為支持女權主義做到的35件事》的文章被廣泛轉發。作者提出，「請充分利用自己的男性身分制止性別歧視」、「給女性留出空間」、「付諸行動，做出改變」等，被很多人按讚。大陸女性的維權意識近幾年顯著提高，許多女性為維護自身權益而敢於說「不」，男性對女權意識的提高需要自覺。

有關女性主義的討論與抗爭，目標並非煽動兩性對立，而是推動男女之間的相互尊重與關係和諧。女性主義亦人權進步、個體解放的重要內容和推動力，其目標應是每個人的個性得到充分的發展，每個個體在社會地位上實現完全平等。