民進黨選對會決定了桃園、新竹、基隆的提名人選。其中新竹市長林智堅轉戰桃園，最受爭議。但行政院長蘇貞昌則似乎很認同這樣的提名，稱林智堅的政績優異，「國人有很高的期待。」

多個民調顯示，林智堅與國民黨的桃園市長提名人張善政有一定的差距。而同樣有意角逐桃園市長的前民進黨立委鄭寶清則不滿指出，目前還是新竹市長的林智堅根本就沒有參賽權，結果黨的決策竟直接把金牌頒給林智堅，這整個過程根本就是密室協商，非常不公平。

眾所周知，兼任民進黨主席的總統蔡英文對林智堅厚愛有加，為了替新竹市長兩任任期即將屆滿的林智堅尋求新的出路，去年力推大新竹合併升格案，甚至親自在民進黨中常會說明大新竹升格的重要意義，非常迫切。

不料，此一為林智堅量身訂做的合併升格案遭到各方強烈反對，無疾而終。不過，蔡英文關愛的眼神並未從林智堅身上移開，林智堅更上層樓、轉戰六都之一桃園市的藍圖，已從模糊轉為清晰至確定。

連原本說「林智堅不在桃園政治版圖裡」的鄭文燦，近日也改口稱，林智堅是很好的人選。

如果林智堅選桃園，那顯然蔡英文對衛福部長陳時中選台北市長的布局不變。林智堅和陳時中是不是適合選這二都，外界自有公評；至於蔡英文堅持把最好的位子留給愛將，究竟是以市民需要為出發點，或是為民進黨長遠的發展考量，就不得而知了；但為她自己2022後不跛腳、2024後安全下莊所做的超前部署，應該是可以肯定的。