日本首相岸田文雄上任以後，積極配合美國總統拜登的外交及圍堵中國政策。今年5月22日，拜登正式訪問日本，同時在日本舉行「四方安全對話」，印度、澳洲、美國、日本等國領導人，齊聚東京會談，營造美國是龍頭老大的氛圍，同時擺出抗中的架勢。為了營造一個有經濟效益的印太戰略，美國提出了印太經濟框架（IPEF），將軍事結盟的印太戰略，擴至有經濟效益的經貿組織。

目前知道的IPEF參與國是美國、日本、南韓、印度、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓、印尼、澳洲、紐西蘭、斐濟等14國。這些國家的總和GDP，約為世界的40%，除了美國和印度、斐濟以外，其餘國家都在《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）當中。IPEF和傳統的經貿協定不一樣，以我們的觀察，其實就是圍繞在美國利益之下的一個鬆散貿易屬性。講明白了，就是要對抗中國大陸的經貿發展。

日本為什麼這麼積極配合美國的圍堵中國的策略？首先，日本本來就是美國的親密和傳統盟友。從前任首相安培晉三開始，日本始終拿著中國大陸做文章，試圖製造國內中國崛起的輿論。特別是中國大陸在2012年9月服役的航空母艦遼寧號，讓中國海軍跨越第一島鏈的內海型海軍，成為可以進出西太平洋的海軍力量。日本人對中國大陸軍事力量的持續增強，的確感覺到壓力。此外空軍機種的不斷提升，讓中國大陸的軍機，也能緊跟著美國、日本、俄羅斯等強國行列。

換言之，中國大陸軍力的增加，讓日本警覺，未來一旦和中國大陸在海空發生軍事衝突時，雖然還有日美安保條約下的美國可以奧援。但是日本政府現在也可藉機爭取國防預算的提升，日本目前國防預算，維持在GDP百分之一左右。總之，日本已在未雨綢繆，準備應付一場可能永遠也不會開打的中日軍事衝突。

其次，日本很多有影響力的政黨，特別是自由民主黨，從1955年成立以來，都提出現行憲法的修訂。2012年日本自民黨提出修訂現行憲法，將否定集體自衛權的條文予以取消，允許自衛隊到海外參與聯合國的維和及防恐任務。以及將自衛隊的目標設定為「本土防衞和國土保障」，這條如果廢除後，日本可以根據盟國的要求，派遣部隊到海外，但修憲談何容易，參眾兩院必須有三分之二議席同意，同時必須經過公民投票過半同意。再者，必須每個修憲議題一個提案，若要修改五個條文，就要有五個提案，公民投票時，也必須五個案，分別投票。

日本政治家想修改憲法條文，讓國家正常化，這個希望，我個人是能理解的。因為日本現在的《和平憲法》於1947年5月3日施行。是在二戰戰敗後，盟軍佔領時期所制定，以取代原有的《大日本帝國憲法》。《和平憲法》，最著名的在於第九條，禁止日本擁有軍隊，並規定日本以和平主義，放棄宣戰與放棄保有戰爭武力的權利。當然，對於正常化國家來說，這個憲法是非正常化的憲法。因為立法時，受到統治日本國的美國人影響和監督。因此日本修憲的理由是為了國家正常化。但《和平憲法》的運作，超過70年的時間，沒發生什麼問題，也滿好的。國民對修憲，沒什麼太大的興趣。

此外，修憲的另一個原因，就是國家正常化以後，日本才能從經濟大國，走向政治大國。在國際上，才具有與經濟實力一樣的總體國力和發言權。一百多年前，日本打敗了俄羅斯帝國，接著又打敗了中國清帝國，成為亞洲，甚至世界的大國。一般來說，日本政治家追求的並非過去的榮光，而是想把憲法修正成真正日本國的憲法，把美國加在憲法上的不合理條文清除，讓日本憲法成為日本國家正常化的憲法！

再者，日本的國土狹長，從最北的北海道到最南的九州的鹿兒島，南北長約2700公里。從鹿兒島再往南延伸，又有一連串的列島，包括薩南群島、沖繩群島、宮古群島、八重山群島。這些列島，南北長約1500公里。八重山群島的最南島嶼與那國島，離我們台灣島，約150公里。因此日本長達4200公里的國土，若一旦有戰事，恐怕是要丟掉一些地方，北海道面臨的是強敵俄羅斯，它真的是隨時可以入侵北海道。

長達1500公里的西南群島，日本的假想敵，應該是中國大陸。日本人也知道中國大陸是不會侵佔這些小島，因為真的沒什麼價值。但站在日本國防全方位思考，日本能夠百分之百相信，俄羅斯和中國大陸在未來，不會有動刀動槍的可能嗎？沒有人敢保證這種可能性不會發生。

因此，日本面對守土有責的國防問題，他也只有陪著美國人玩抗中的把戲。因為日本必須拉攏美國防衞日本國土。於是日本就搞一個「周邊有事」，表示台灣如果有事，日本也只有當自己的事來辦，問題是這樣辦的話，那是違反憲法。其實也是做面子給美國。總之，日本的一切國防算計，都在配合美國人的需要，同時也藉此製造日本輿論，希望日本國民有防衞自己國土的決心。

其實，就算美國想另起爐灶，建立另一種全球貿易的規則。但是行之已久的全球化，已是無法阻擋的勢頭。美國人認為全球化讓中國大陸吃盡甜頭，事實上，美國亦從全球化獲得極大的利益。只是中國大陸不願意成為美國高科技產業的加工廠，不願意成為美國的財經殖民地。一直在尋求高端技術的獨立自主，建立自己的金融和經貿體系，然後再與世界並聯並軌，共享成長和繁榮。

目前，日本的外貿國家第一位是中國大陸。日本經濟學家預測，日本未來的貿易走向是「疏美親中」。國際之間的貿易本來就是按照規矩往前走。因此美國要日本結合成緊密抗中夥伴，恐怕也是美國人的一廂情願。日本之所以願意配合美國演出，就是我們觀察到的前述原因。

中國大陸，現在也慢慢理解，國際語言是真真假假，虛虛實實，最後只有經貿實力的展示，才是王道。我們認為日本政治家除了有他們的堅持以外，日本對中國大陸的友好政策，仍然是日本的第一要務。

（中華戰略學會研究員）

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