今年以來，南韓經過總統大選與地方選舉，原執政「民主黨」都慘敗。南韓人民發覺，民主政治需要以投票方式，讓人民選擇真正親近平民百姓的總統，而不是耍特權、威風，每天光靠嘴巴講人權與民主。

自尹錫悅上任以來，讓南韓人民幡然覺悟，文在寅執政5年是假民主與假人權。近日，南韓鬧得沸沸揚揚的海洋部公務員李大俊在延平島海域執勤時掉落海中被北韓槍殺焚燒事件，2年前，文在寅強調係李大俊自行投奔北韓，結果日昨海洋部與國防部舉行記者會道歉，認為沒有證據顯示李大俊投奔，2部依照當時的上級青瓦台「指示」辦理。痛打文在寅一記耳光。

大選期間，尹錫悅接見家屬，並保證上任後一定依法辦理，讓真相水落石出。經過「翻盤」後，李大俊的遺孀與子女立即表示將提告文在寅濫權、隱瞞事實等涉嫌殺人。至今，文在寅躲在故鄉梁山新居不敢回應。看來，文在寅罪加一等。

從目前南韓檢方與警方積極偵辦有關文在寅執政期間的弊案實在「堆積如山」。文在寅靠民主黨在國會多數黨優勢做為擋箭牌，民主黨喊出係尹錫悅的「政治報復」。但是，尹錫悅不為所動，直接告訴民主黨國會議員，偵辦過去的「積弊清算」（台灣的「轉型正義」），不是民主黨最拿手的專業嗎？可以辦李明博與朴槿惠入獄。

南韓檢察官都不是省油燈。在法務部長韓東勳的督導下，不僅文在寅的弊案，曾為民主黨總統候選人、現為國會議員身分的李在明大庄洞土地開發弊案，檢警已掌握確實證據。李在明認為自己已穿上國會議員的特權可以「迴避逮捕」。但目前看來，「凶多吉少」。

不幸的是，尹錫悅執政1個月餘，行政與立法2個部門仍在吵架。就以韓國放送通訊委員會（KCC，台灣的NCC）委員長韓相赫來說，由文在寅任命，任期至明年7月，並且還出席尹錫悅主持的國務會議。目前，由執政國民之力黨國會議員要求韓相赫辭去，尹錫悅也婉轉地說，希望韓相赫有所進退良知選擇離去，以免被迫，就十分難堪了。

問題是，民主黨敗選仍不知反省與檢討。南韓國內政治混亂，主要是紅藍（台灣是藍綠）2大黨政黨輪替後，民主黨對尹錫悅執政獲得人民掌聲就好像吃醋般，找不到尹錫悅的瑕疵，就找夫人金建希的「雞蛋裡挑骨頭」。例如，最近金建希專程拜訪前總統盧武鉉、金大中、李明博及文在寅夫人，作為晚輩向前輩請益，並且促進和諧。結果也被民主黨東挑西剔。

以目前南韓政治發展趨勢來看，恐怕台灣越來越落後，因為，尹錫悅在經濟低迷狀況下，幾乎每天與企業界開會討論，聽取企業的困難，立即要求有關單位解除各種規定，南韓政府與企業的合作模式，蔡英文何曾關心過？不客氣說，文在寅的5年，就是蔡英文的8年翻版。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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