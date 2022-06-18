2022年6月13日大陸外交部發言人汪文斌說：「中國對台灣海峽有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」。大陸方面突然提出此項聲明，筆者認為這是果。

依據彭博社報導，最近幾個月大陸軍方與美國軍方會晤中，多次宣稱台灣海峽不是「國際海域」，引起美國的憂慮，筆者認為這是因。

大陸軍方為什麼會對美國軍方提出台灣海峽不是「國際海域」？因國際法専業術語中，無「國際海域」（international waters）此一名詞，「國際海域」是美國海軍手冊中，作戰時的用語。

美國的憂慮，當然也包括美國務院。合理的推測這也是美國務院為什麼在5月5日更新官方網頁「現況簡報」（Fact Sheet），删除舊版「台灣是中國的一部分」，也不再提「美國不支持台灣獨立」的原因。

國務院為什麼要在官網中刪除這兩句話，也就是讓美國在台海及台灣有活動的空間。刪除「台灣不是中國的一部分」，美國對台灣的軍售，軍事人員、美高層官員來台，美軍艦通過台灣海峽，在國際法上，才有了依據。

早在1950年6月25日韓戰爆發，6月27日美國派第七艦隊巡戈台灣海峽，在事前美國務院宣布「台灣法律地位不定論」，要等中華民國與日本簽訂中日合約後，台灣的法律地位才定案。美國國務院的宣布，使美國軍艦在台灣海峽巡戈有了國際法的基礎。但當時我外交部長葉公超對美方的「台灣法律地位未定論」表示異議。

5月28日美國務院在更新官網後，又恢復「不支持台灣獨立」，這是美國事後認知在玩火，踩到了大陸的紅線，不得不恢復。但沒有恢復「台灣是中國的一部分」，可使美國加強對台灣各種關係上、在國際法上站得住腳。

6月13日大陸外交部發言人汪文斌的發言，就是對美國5月28日更新官網的反應。

中華民國憲法明示對中國有主權，當然包括中國大陸、台灣，也包括台灣海峽。1949年之後兩岸分治，中華民國在台灣、澎湖、金門、馬祖、東沙島、太平島及台灣海峽有主權，亦有管轄權。在兩岸分治的時代，大陸方面應給予台灣方面應有的尊重。

美國軍艦是可以經過台灣海峽兩岸所均稱的專屬經濟區海域，對大陸而言，美國軍方不宜發表新聞，也不宜說是維護台灣海峽自由航行，因1979年以來，各國商船、漁船、軍艦通過台灣海峽，從無航行不自由，及無害通過，也不能以「國際海域」名義，通過台灣海峽。

中國大陸與美國在國際法上的法律戰，已正式開打。

（作者為前海基會副秘書長）

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