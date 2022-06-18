6月17日全球關注中共003航母「福建」號在上海長興島江南造船廠下水新聞，當天晚上日本防衛省統合幕僚監部罕見連續三次發布新聞，指中、俄海軍兵分4路左右環繞日本周邊海域；這次中俄聯合「包夾」日本的軍事行動，不僅罕見，且震撼日本各界。

觀察日本政府近期針對俄烏戰爭、「台灣有事就是日本有事、美日同盟有事」的政治表態，引起國際效應逐漸擴大，中俄此番聯手「包夾」的軍事行動，不能等閒視之，亦不能排除中俄應對常態性「對日包夾」的可能性。

中、俄海軍兵分4路左右環繞日本周邊海域；其中中共後勤艦船編隊由日本海橫切津輕海峽公海進入西太平洋、作戰艦群北上繞經宗谷海峽入西太平洋。另俄羅斯海軍兵分2路繞經日本東、西海域直奔菲律賓海演練，這是首次俄羅斯太平洋艦隊這樣做，日本自衛隊機艦兵力從原先3批提升到4批，進行跟監。

首先，中共傳統動力「福建」號航母，第一艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置。

中共發展航母，從2004年購買烏克蘭1985年至1988年建造達67％之傳統動力滑跳式「瓦良格」號航母，俗稱空殼船，拖回大連造船廠。引進烏克蘭航母相關技術，進行船體改造與裝備及武器佈置至2012年命名「遼寧」號成軍，大陸花費近十年的時間從無到有。

接續縮短時間依據「遼寧」號模組，約花6年時間（2013年建造、2017年下水、2019年成軍）仿製改良「山東」號國產航母。2016年中共海軍直接跳過早先美國航母採用蒸氣式彈射系統，改採電磁式彈射艦載機的方式外，船體也從俄烏滑跳式航母，朝向西方平直式飛行甲板模式。相信，「福建」號此型航母有可能成為核動力航母成軍前的改良型之量產航母。

從整體中共海軍造艦技術觀之，其已經從「蘇式」、「俄式」朝「美式」之西方造艦模式發展。這種跳躍式的進步，可說是「超俄趕美」，有如早期大陸民眾家中沒有市內電話，自從經濟發展起來，直接跨過台灣使用家用電話的模式，普遍進步使用手機如此比喻。

另從「山東」號下水到成軍服役，需近2年；「遼寧」號航母隸屬北部戰區海軍駐山東青島、「山東」號航母隸屬南部戰區海軍駐海南三亞。依據往例艦船分配艦隊慣例，「福建」號將於2024年部署於東部戰區海軍，可能進駐浙江舟山，然這可能要看近年舟山是否有擴建軍港設施。

如前述屆時成真，台灣與日本將形成有如中共海軍將075型兩棲攻擊艦「廣西」號部署於東海艦隊般的極大軍事威脅。

其次，中俄海軍編隊，兵分4路，對日雙面包夾的模式，未來將成為常態。

1、 俄軍後續派遣1155型無畏級大型反潛艦1艘（543）、20380型守護級護衛艦3艘（333、335、339）、20385型守護級護衛艦1艘（337）等共5艘，6月9日航抵日本北海道以東海域；16日前述作戰艦5艘再協同1155型無畏級大型反潛艦1艘（548）、內德林元帥級導彈跟蹤船1艘，續往北海道東南，經東京東南、17日過小笠原群島西南。

據俄羅斯太平洋艦隊稱，「該艦隊艦艇編隊駛入菲律賓海，在此進行防空練習和演練對假想敵潛艇的搜索」。對此，俄羅斯遠洋艦隊，有直接衝著美海軍「林肯」號、「雷根」號航母打擊群、「的黎波里」號兩棲突擊艦12日在菲律賓海進行「英勇之盾2022」（6日至17日）演習。依往例俄羅斯艦船編隊是有可能經大隅、奄美大島周邊海域、宮古海峽進入東海北上日本海歸建。

2、中共北部戰區海軍駐山東青島、遼寧大連第1、第10驅逐艦支隊、作戰支援艦第1支隊所屬，萬噸級055型導彈驅逐艦拉薩號/102、052D型導彈驅逐艦成都號/120、903A型綜合補給艦東平湖號/902，以及情報偵測船794號，6月12至14日先後由黃海經對馬海峽往日本海北上；16日前述艦隊中794號情報偵測船與遠洋綜合補給艦902號經敏感之日本津輕海峽，無害航行公海，往日本北海道東南向西太平洋進入，推斷將與作戰艦2艘進行會合演練海上整補與對日方軍事載具進行電子與通信情蒐。

3、中共海軍作戰艦拉薩號/102、成都號/120，14日繼續經日本海北行，17日經宗谷海峽進入北西太平洋（先前路徑推判請參考尚青論壇》再發現：中共3作戰艦衝日本海 意欲何為？）。回顧，中共海軍曾在中俄「海上聯合2013」結束後，經宗谷海峽進入西太平洋繞行日本東部海域折返駐地歸建，本次推斷依循不變。

4、俄羅斯海軍格裡沙級護衛艦/390（1124型小型反潛戰艦，排水量約1千噸）、狼蛛型護衛艦6艘/916、921、946、971、978、991（1241型大型導彈艇，排水量約5百噸）、杜布納級補給油船（滿載約1萬噸）、Obi級醫院船（滿載約1萬噸）等共9艘，17日早上由北西太平洋經宗谷海峽進入日本海。經查詢前者艇船均為1970年代設計屬舊型船體與電戰設備、「近岸防禦」免強可應付南千島群島主權領海維護。相信，俄羅斯導彈艇編隊（護衛艦當旗艦）進入日本海，應該有與中共海軍055型與052D型導彈驅逐艦相遇。對此，中俄海軍編隊相較下，可獲知中共海軍新式一艘導彈驅逐艦的戰力，就可抵前者俄羅斯6艘導彈艇編隊戰力，這怎不令美日等軍事同盟國家關注，並不將中共視為軍力擴張者。

最後，回顧中共海軍在十年前，就已經組織小型艦隊頻密地在第一島鏈間，美日方所稱的戰略海峽：宗谷、津輕、大隅、宮古、巴士等海峽往來穿梭，進行遠海訓練。而這些小型艦隊在島鏈間的模式，隨著空軍軍科技術的提升與自信、「遼寧」號航母成軍以及編隊不斷地在宮古與巴士海峽操演等。相信在未來中共航母遠航編隊的戰術成熟後，日本海、甚至島鏈間海上戰略通道、遠赴巴基斯坦遠訪、吉布地海外後勤基地靠港，將不再是問題。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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