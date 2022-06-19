汪精衛政權的這股追隨者，在國共合作抗日戰爭勝利後，無論是汪政權或滿洲國都像是消散了，實際卻分別歸屬到了毛記共產黨或蔣記國民黨的陣營中。像人民解放軍空軍的建立，頗得益於民34年（1945）8月20日汪精衛政權的空軍人員黃哲夫、周致和、趙乃強等，駕駛立川一式高等練習機「建國號」，從揚州直飛延安，加入八路軍後，又駕駛該機運送共方人員前往東北，參與創辦中共的東北航校。該航校畢業者，含前解放軍空軍司令員王海在內的眾多中共韓戰王牌飛行員，及許多解放軍空軍中堅元老級人物。

解放軍海軍方面，同樣也能把建軍的歷史，追溯到民33年（1944）汪政權海軍人員發起的「劉公島起義」，該起義的故事很曲折，但最後和八路軍也有關聯。另人民政府於民40年（1951）4月，派往蘇聯的潛艇學習隊中，擔任艇長的4人裡面就有辛福源、劉蘊蒼、胡介山和一名艇政委傅永康，為前汪政權海軍人員。後來，在蘇聯援助中共的4艘自豪級驅逐艦上，擔任艦長的4人當中，也有3人是曾參加過汪精衛政權海軍的「起義人員」。

從人民政府的外交層面看，無論是周恩來在民43年（1954）亞非會議上，主張「萬隆精神」中的反對殖民主義，還是20世紀末習近平主席推動的「一帶一路」發展，都有相互扶持非歐美系國家，抗衡歐美殖民國家的色彩。汪政權與虎謀皮式和日本的合作「大亞洲主義」，在抗衡歐美殖民霸權的目的上，竟與目前東亞的現實不謀而合，這是歷史上的此一時也，彼一時也。今天主導這事的不再是日本，而是中國的人民政府。

汪政權的口號是「和平、反共、建國」，故其特色是比蔣介石更反共，也比蔣介石更重視中國傳統文化。一些汪政權的追隨者，不少也到了台灣，很多在國民政府的教育界工作。

當大陸搞批孔揚秦的時候，國民政府發起中華文化復興運動，前政治大學中文系教授張壽平，一生致力於推廣中國傳統文化，也是蔣中正在台灣，推動中華文化復興運動時的重要人物之一。

張壽平教授（圖／中時檔案照）

外表上像一輩子忠黨愛國的張教授，不僅曾是汪政權的支持者，應該還是汪氏的粉絲。張教援青年時期受教於汪政權時代南京中央大學，是汪政權文化界龍沐勛的學生，張也在龍老師的推薦下，進入汪政權擔任基層幹部，委派到江蘇鄉下工作，推廣傳統文化教育，並對中共新四軍進行政治作戰。他指出當年的新四軍幹部與士兵，把蘇聯視為無產階級祖國看待，並誓言要以馬列主義取代中華傳統文化；在隨同汪政權和平建國軍和新四軍中共幹部與士兵的交流後，部分新四軍幹部與士兵才逐步認識了中華傳統文化的博大精深雲。

民67年（1978）張教授在台北政治大學退休，曾感於李登輝、陳水扁等執政時，去中國化對中國傳統文化的錯害，就在台灣的中正紀念堂與國父紀念館，開設有關中國傳統文化的典籍與詩詞等相關課程，前來聽講的多為熱愛中華文化的社會菁英，公職人員及退休將領官兵等。

兩岸開放後，張教授曾直奔陝西，在陝西師範大學任客座教授有年，我們有理由相信，他一定和年輕時與新四軍同志們交流時一樣，講授的一定是中華傳統文化中的詩詞典籍，博大精深。今大陸各地，研習古典詩詞文化之風似漸超越台灣；那中華民族的偉大復興，其中總不能沒有中華文化唄。汪政權在表面上像是消失了，似乎又還有些東西存在於兩岸三地。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】