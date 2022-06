中國大陸政軍官員在最近幾個月與美國相關人士的會面中,多次強調了台灣海峽不是「國際水域」的說法,引起了美國拜登政府的警覺,因而就在新加坡召開的亞洲安全會議「香格里拉對話」前夕,美軍第七艦隊提康德羅加級飛彈巡洋艦皇家港號,便於6月10日通過了台灣海峽,美國欲以台海議題操作美中關係的意圖非常明確。

台海議題也在隨後「香格里拉對話」的美中防長會晤,以及美中「盧森堡會談」中成為美中對話與爭執的焦點之一,而美國在會議前夕派遣軍艦通過台灣海峽的目的,除了想要在「香格里拉對話」與「盧森堡會談」中積累向中國大陸「叫版」的量能外,似乎也有想要為即將登場的美台「蒙特瑞會談」積累其「友台」與「挺台」聲量、拉攏台灣繼續「聯美抗中」的目的。

美國政府誤導台海是否「國際水域」的爭議

「國際水域」在國際場合似乎已被頻繁使用,根據美國政府網站的說法,「國際水域」常被用於非正式地表達一國領海之外的水域,並援引1982年《聯合國海洋法公約》中的規定,離海岸線12海里處爲一國領海,該國享有完全主權,從海岸線往外延伸200海里爲專屬經濟區,所屬國對這一海域享有資源和經濟權利,但其他國家在領海以外的專屬經濟區海域享有航行和飛越的自由。

若以美國政府網站的說法來看,這意味着,台灣海峽的大部分水域爲中國大陸或台灣的專屬經濟區,所以認為台灣海峽屬於「國際水域」,其它國家享有航行和飛越的自由。究其目的,是想在「不公開承認台灣是否為一個國家」,以及在「不公開承認台灣是否屬於中國」的兩個前提下,試圖把台灣與中國大陸給分開來看,明顯的暗渡陳倉。

因為如果依循美國政府網站的說法,那麼,認可台灣海峽屬於「國際水域」一事,便等同於是「台海問題國際化」的替代與落實,既符合美國政府一貫的「一中政策」傳統,又不至於明目張膽、公開地與中國的「一中原則」紅線牴觸。可以說,在美國刻意炒作與誤導此議題之後,有關台灣海峽在國際法上的地位問題,才成爲了主權爭議與美中爭端的焦點。

中國大陸的「一中原則」是很明確的三段論,即「世界上只有一個中國、中華人民共和國政府是代表全中國的合法政府、台灣是中國領土不可分割的一部分」,毫無爭議,而美國的「一中政策」則可以說是美國處理如何看待「一中原則」的方式,擺明了就是用打「台灣牌」的方式,以操弄台灣問題與台海議題來遂行其「戰略模糊」的文字遊戲。

因為在美國的「一中政策」中,美國僅承認「一中原則」的前兩點,也就是世界上只有一個中國、中華人民共和國代表中國,但是對於「一中原則」的第三點「台灣是中國的一部分」,美國只有說「認知到」(acknowledge)中國大陸的立場,但是並沒有「承認」(recognize)。簡單來說,美國了解中國大陸有這樣的立場,但對於這個立場並未表態支持或反對。

所以美國《彭博社》報導,根據美國政府知情人士透露,由於中國大陸多次強調台海並非國際水域的說法,挑戰了美國認為台海的一大部分屬於國際水域的觀點,便例行性地派遣軍艦穿越、軍機航行,以行使其「自由航行」的權利,美國國防部發言人梅納斯(Martin Meiners)更表示「美國將繼續在國際法允許的區域飛越、航行及執行任務」。

在美中「戰略競爭」的態勢下,美國還是繼續用「台灣牌」的操作來劍指其地緣競爭中的最大對手,也就是中國。對此,6月13日中國外交部發言人汪文斌在例行記者會中回應相關提問時,也再次大聲疾呼「國際海洋法並無國際水域的說法」,並強調有關國家稱台灣海峽為「國際水域」是在操弄涉台議題、威脅中國的主權安全。

「國際水域」一詞並無國際法效力

在美國以「印太戰略」、「友台制中」的主導下,近年來美軍機艦在台海周遭航行,甚至穿越台海的次數逐年攀升,而不只美國軍艦每年在東海和南海之間航行期間數次通過台灣海峽,作為美國的盟友,包括日本、法國、英國、加拿大、澳洲、德國的軍艦也都曾先後通過台海向中國示威,對此,解放軍海軍船艦為了保護領土主權完整與「核心利益」,自然也是採取近距離全程緊盯的策略。

事實上,國際法專業術語中並沒有「國際水域」這個名詞,「國際水域」(international waters)一詞乃由美軍所創,這是美國軍方對內管控作戰行動的軍事用語,「international waters」的定義可參見於2022年3月所最新刊行一份文件,是美國海軍編號NWP 1-14M、美國海軍陸戰隊編號MCTP 11-10B,以及美國海岸防衛隊編號COMDTPUB P5800-7A,名稱為「指揮官海戰法手冊」(The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations)內的第1-8頁第1-6節。

在該項準則的定義中便開宗名義地直接指出,「international waters」一詞是「for operational purposes」的,也就是「用於操作目的」的,既然這個用詞是由美軍單方面所定義的,自然沒有存在任何國際法上的地位,因為國際法是單由美國說了算的嗎?顯然不是。美國所認知到的國際法,是他們那套由美國所領導建立起來的「基於規則的國際秩序」,是以美國國家利益與戰略利益為基礎的。

而在中國外交部於例行記者會中大聲疾呼「國際海洋法上根本沒有國際水域一說」、所以美國以「international waters」來定位台灣海峽並無國際法基礎後,美國政府的用詞又改口了,改用「international waterway」一詞來反駁中國的指正。「international waterway」一詞可解釋為「國際航道」,美國此舉,其實已經默認了在《聯合國海洋法公約》各個條款中,並不存在「international waters」一說,所以拿出「international waterway」來作為替代方案,以掩飾前面使用「international waters」形容台灣海峽是「國際水域」的疏漏,然而,在《聯合國海洋法公約》中是否有「international waterway」這個用詞似乎仍有爭論。

若以「戰略模糊」與「一中政策」來看,美國從「international waters」改口到「international waterway」所想表達的意思,應該是指台灣海峽「等同於公海」,因為公海可以自由航行和飛越、但需要經過有關國家同意且無害化通過,不過美軍船艦通過台海一事顯然並不符合上述條件,因為不論美國如何表述,恐怕又是美國的另一個文字遊戲了,都是把台海問題朝向「國際化」引導的操弄之舉。

(作者為國立聯合大學助理教授,台灣國際戰略學會研究員,國戰會專稿,本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※