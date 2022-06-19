2022年2月，俄烏衝突升級，普丁進軍烏克蘭之後，拜登對俄發起強力制裁，但同時將行動的界限大致定在「會支援武器給烏軍，但不會命令美軍直接下場作戰」，以避免發生「第三次世界大戰」或「核大戰」。

與此同時，川普在美國國內一再宣稱拜登無能、愚蠢、軟弱，根本不是普丁對手。雖共和黨內亦有人不滿川普對普丁太客氣，但川普僅僅是相應適量調低了對普丁的吹捧（對俄國行動也做一些表面上的譴責），並未因俄烏事態而絲毫停止對拜登的猛攻。按照川普的說法，美國在烏克蘭事態上的做法，和去年的撤出阿富汗行動並無二致，都是徹頭徹尾的大失敗。

那麼，美國民眾是如何看待此事呢？民意的走向是更傾向於川普對拜登的批評呢？還是更傾向於肯定拜登的「抗俄」舉動呢？

從初步的數據來看，形勢對於拜登而言似乎並不特別樂觀。

2月底出爐的《華盛頓郵報》與ABC News聯合民調顯示，拜登民意支持度掉到了37%左右，有55%的受訪選民明確表示不滿，另有7%左右表示無意見。當然，這份民調基本沒有太考慮進俄烏事態問題，主要的背景聚焦在美國經濟表現不佳上。

非常相近地，2月底出爐的NPR/PBS NewsHour/Marist poll顯示，56%的受訪民眾認為拜登第一年執政可說是「失敗」，只有39%的受訪者認為這第一年是成功的。當然，這份民調基本也沒有考慮到俄國出兵烏克蘭的事態。

隨著普丁出兵烏克蘭，我們至少已可以看到兩份民調是直接關於此事態的。Harvard CAPS-Harris Poll顯示，64%的受訪民眾認為拜登對俄國「太仁慈了」，31%說拜登處理的剛剛好，5%說拜登處理的過於嚴厲了。CBS News的民調則顯示41%的受訪者對拜登處理烏克蘭事態的手法感到滿意。考慮到第一份民調稍早於第二份民調，似乎可以說拜登在這方面稍有回升，也許和俄軍在烏克蘭推進較緩慢有一定關係。

每日持續匯總多方數據做綜合測評的538網站，則錄得了前所未有的拜登民意支持新低。其中，2月27日綜合數據顯示，拜登民意滿意度跌至40.4%，已相當接近於擊穿40%防線。後因俄、烏事態發展有所好轉（以美國視角看），至3月13日最高衝回到43%，但之後又開始轉頭向下走，最終在6月13日首次直接擊穿40%線，進入3字頭區間，6月13日是拜登執政的第510天，此日拜登538綜合民調支持率僅為39.7%，而川普執政的第510天538綜合民調支持率為41.8%，高過拜登兩個百分點。

似乎，俄烏局勢至少並不見得給拜登加回了分數。不錯，85%左右的美國民主、共和兩黨支持者都主張對俄採取更強力的經濟制裁，但是這並不能直接換算成拜登在民意上獲得顯著加分。當然，由於烏克蘭戰事持續膠著，拜登在此也並不見明顯失分。

其實，導致拜登民意不斷下挫，最主要的成因還是來自美國國內（當然，拜登曾辯解說過，這間接還是由普丁所造成的）。通貨膨脹持續（及物流鏈不暢），國債超30萬億，新冠死亡人數超100萬大關，油價不斷沖高，半數受訪民眾稱美國經濟正處於衰退或蕭條中（根據USA Today 最新民調），2021年美國貿易逆差創下歷史新高（雖然全年經濟增長表現不俗），2022年5月美國CPI創40年新高，這些事情直接衝擊到了美國一般選民對拜登政權的看法。（作者為復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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