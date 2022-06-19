世界怎能跟上台灣的政治EUA？台灣醫療向來聞名國際，不管是醫學及醫技均領先世界！能夠有此成績，主要因素在於台灣民風深受日治時代影響，醫生備受尊崇，醫學系也一直是台灣頂尖人才的首選。另一方面，也因為自1995年起台灣施行「全民健保」制度，使得民眾皆擁有一視同仁的治病權利，讓各國無不佩服。

就因為醫學人才充足、醫療技術頂尖、健保制度完善，台灣一度以「醫療王國」的美名享譽世界，許多經濟體量遠大於台灣的國家，其醫療技術也不見得領先。但台灣醫學雖如此發達，卻沒想到一場疫情，官員顢頇、以疫謀利的政治EUA，將台灣公衛信譽踐踏在地、為人不齒！

首先雖在疫情傳播之初，台灣相對於世界各國而言還算守住疫情，醫療量能也足夠，甚至被外媒評為「防疫模範」。但台灣的疫苗研發進度卻相對緩慢、審查過程爭議不斷。雖然指揮中心不斷強調台灣「超前部署」，卻在2021年台灣第一次疫情爆發時面臨缺疫苗的窘境，最終靠著國際捐助及企業出手，才解決缺疫苗問題。

而國產高端疫苗僅研發進度緩慢，在審查過程中衛福部不顧專家反對，堅持核發高端疫苗EUA，當時閃辭審查小組成員的中研院院士陳培哲就曾直言這是「政治干預審查」、「審查委員會並不是根據國際標準，而是以台灣食藥署獨一無二的標準審查」、「專家會議無視醫學的普世標準，背書未證實保護力疫苗的EUA，成為執政者誘騙人民的糖衣」。現在看來，高端疫苗遲遲未獲得國際認證，打了政府好大一巴掌！

而近期所爆出的富樂快篩事件更是誇張，進口商大鑫資訊公司向食藥署申請進口美國製「Flowflex富樂」快篩，但根據美國FDA官網資料，富樂快篩雖為美國品牌艾康（ACON），但其快篩劑均在中國大陸杭州生產製造，也就是說根本沒有「美國製富樂快篩」！大鑫資訊偽造文件也就算了，衛福部人員竟連上網找資料都做不到，不僅核發EUA，還讓其在300多家廠商中出線、拿到2.4億劑的許可額度。更扯的是另一家同樣申請進口富樂快篩的醫優科技早被取消EUA，代表衛福部早就知情，竟還讓大鑫資訊狂接標案，一開始被踢爆時衛福部官員還大言不慚表示「無法把關投機行為」，但這種關係民眾人身安全的醫療用品，難道不能商請財政部關務署進行「逐批查驗」？何謂「不能把關」？

醫療是保障民眾生命安全的最後防線，醫材的審查及進口都必須嚴格把關。但從高端疫苗審查爭議、之前另外幾家擬進口快篩劑的廠商爭議，食藥署的審查專業已是蕩然無存，根本拿人命開玩笑！疫情平緩時指揮官陳時中最愛的一句話是「世界怎麼跟得上台灣」，現在看來台灣的確領先世界，「世界怎能跟得上台灣的政治EUA！」

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