為了表態「親美抗中保台」的政治正確，為了幫川普助選並換取他對蔡英文的青睞以及對民進黨政府的庇護，台灣不得不也非得接受進口含有瘦肉精的美豬不可。基於上述理由，為了愛台灣，為了不得罪美國，「解禁就解禁吧，自己小心別吃到就行了」，這是之前多半台灣民眾的僥倖心理，然而，無奈事與願違，行政院日前宣佈台中市禁萊豬進校園違法。

為何只標示產地，而未標識是否含瘦肉精，因為陳時中說「如果標識有貿易歧視之嫌。」台灣怎可歧視美國，絕對萬萬不可，於是台灣人民清楚自由選擇的權益化為烏有，原先還足以安慰是，校園、警政、軍隊紛紛宣示決不准入萊豬。結果，萊豬剛銷台灣，馬上有人發現軍營所進豬肉外包裝產地台灣、內包裝產地美國，魚目混珠。至於加工的肉製品，只要在台灣加工產地就標台灣。說好的消費者可自選、不進校園等保障完全淪為空話。

由於藍綠地方中央不同調，台中市堅持延用2017年制定的校園餐食瘦肉精零檢出條例，並與校園供餐商家簽署零檢出協定。去年3月行政院就曾函件警告台中市萊豬管理條例違法，台中市以食安管理自治和教育部規定萊豬不進校園等據理力爭，繼續執行校園零檢出條例。但今年6月，行政院又致函台中市判定其管理條例無效。這表示，校園食安徹底失守，兒童及未成年人都將遭受萊豬荼毒。

蘇貞昌4月主持食安會報時表示，從源頭強化食安管控，兩個月後卻指控對源頭嚴加管控的台中市違法，蔡政府在乎的是國人的食品安全還是美國萊豬的銷售？台灣人民就算不死於新冠肺炎，也恐怕因為長期吃美國萊豬、日本核食而慢性中毒！

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