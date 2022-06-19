當今政壇以「9級風吹不垮」油頭形象著稱的風城市長林智堅，在過去7年來像是施展魔法般的得到市民喜愛，因為其擅長整修公園以及辦理節慶活動的能力，就像法師般的會讓市民產生驚奇感。近日更是獲得蔡英文總統的欽點，可以直接施展傳送術進軍桃園市，完美解套做好做滿的質疑，法師沒有選擇戰場的權利阿！

記得油頭法師去年佈好了竹竹合併法陣，預計挾持立法院綠軍過半的優勢，以一字修法從｢且」改成｢或」，期望藉此解除大新竹升格可以擺脫125萬人的限制魔咒。但是因為造成了｢英人設市」的全國反彈力場，導致竹竹合併法陣到今年確定以施法失敗收場，而這也顯示出了油頭法師的立法思慮欠缺周全。法條修改茲事體大，殊不知這就是打開了升格限制多重宇宙戰爭的關鍵，先不說其他想升格的城市大家都可以依法升格，甚至油頭法師想繼續拚連任都可以不用讓新竹縣一起趟混水，新竹市自己就可以拚升格而合法連任。好在如此粗糙的修法程序沒有通過，但是還是造成了拚命想升格的彰化，依法升不了格的後遺症，想必彰化的鄉親們內心應該五味雜陳，當地的綠軍選情應該會承受不少壓力。

油頭法師竹竹合併法陣失敗後，其下一步升級成為直轄市長為目標的企圖心，已如｢司馬昭之心路人皆知」。其實竹竹合併從頭到尾對於油頭法師而言，一直都是一個假的議題，而經過這一番的輿論風向操作之後，油頭法師已經成功地站上了全國輿論版面的制高點；看看基隆的林右昌市長，因為缺乏相關的輿論操作能量，內心渴望升級的想法，從來都沒有被全國甚至是黨內同志討論過。油頭法師想傳送到桃園市才是真正的事實，其輿論風向操作能力真的堪稱一絕，從一開始的鄭文燦市長說空降的不會得到支持而拒絕油頭法師，到油頭法師展現一人卡兩市的實力，再到現在鄭文燦市長運作全桃園力挺油頭法師。其實以鄭文燦市長政治歷練，蔡英文總統想要讓油頭法師傳送到桃園，鄭文燦市長怎麼會敢說不從，因為這從頭到尾就是一個貨真價實的輿論操作。

綜合以上種種，可以看出油頭法師對於整修公園、辦理節慶活動以及輿論風向操作的能力，國內堪稱第一把交椅，但是，對於產業和重大建設方面一直都是油頭法師的短處，新竹市是因為搭上半導體優勢產業的全球順風車，所以相關的產業發展只要不出重大錯誤，一定都會是順風順水。桃園市產業屬性跟新竹市有重大的差異，桃園市是以重工業為主要發展動力，這幾年在鄭文燦市長手中，已經丟掉了全國第一大工業城的地位；沒有對應的重大建設支撐，可預期的桃園市政挑戰將接踵而來。過去幾年新竹市對於重大車站、道路、建築、下水道、空橋等等的建設延遲時有所聞，獲得蔡英文總統的欽點，可以順利施展傳送術的油頭法師還是給予祝福，但是對於重大建設的硬功夫，還是希望桃園市民能夠獲得同樣的祝福。（作者為新竹縣議員參選人）

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