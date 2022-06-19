大陸外交部近日稱「台灣海峽非國際水域」，台灣海峽不是國際水道，更有大陸學者分析，未來北京可能會有「合理的管轄」，尤其對帶有威脅性跟挑戰性的外國軍艦，北京或將推出進入台海的報備制。

對此，美國強硬表態。美國國務院發言人普萊斯聲明：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」

大陸與美國相互叫陣，台灣也必須表態。外交部長吳釗燮接受美媒訪問指出，中國大陸稱台灣海峽非國際水域等挑釁謬論及近期挑釁行徑，已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

以國際法的角度，究竟何者說法為實？台灣海峽究竟定位為何？本人的見解是：各國軍民船機均可自由航行與飛越台灣海峽。

台灣海峽是我國南海與東海之間的通道，數百年來一向開放外國商船航行通過。歷史上台灣被外國人稱為「福爾摩沙」（Ilha formosa! 葡語「美麗之島」），也是因為16世紀大航海時代葡萄牙商船上水手，在航行經過台灣海峽時，有感於台灣島鬱鬱菁菁的美麗而命名的。

依據1982年《聯合國海洋法公約》第57條規定，台灣與大陸對台灣海峽都可以主張設立距海岸低潮線200海里的專屬經濟區（EEZ），但該公約第58條也保障外國經過的船隻與飛機（不論軍用民用）均享有水面航行、空中飛越、與鋪設海底管線的「公海自由」（high seas freedoms），不受沿岸國的管制。

因為專屬經濟區位於沿岸國鄰接區以外的水域，不是領海或鄰接區，沿岸國雖享有主權上的權利（sovereign rights）（如捕魚、採礦等），但並無主權sovereign-ty)。主權上權利（sovereign rights）與主權（sovereignty）畢竟是不一樣的概念。因此大陸當局限制外國船隻航行台灣海峽，是違反《海洋法公約》第58條規定的。

大陸當局說，大陸對其專屬經濟區享有「主權上權利」，這是公約第56條的明文規定，就法理上來說，誠然有其合法性。但公約第58條也規定，各國也都享有第87條有關公海上航行、飛越、與鋪設海底電纜與管線的權利，這是有關公海自由的條文。

可見沿岸國在專屬經濟區的權利，主要限於「水中」與「水底」的經濟活動如捕魚與開礦的管制，但「水面」的航行與上空的飛越，與海底電纜與油氣管線的鋪設，仍屬各國的公海自由，不受沿岸國的管制。

至於「國際水域」一語，並非國際海洋法用語，而是一般用語或新聞用語，其涵義實質上應與「公海自由」的意思是一樣的。

當然，國際情勢複雜，尤其是美陸台關係詭譎，任何風吹草動，都會牽一髮而動全身。本文只是要論述，大陸方面限制外國船隻的航行，是違反《海洋法公約》的規定的。只是美國軍艦要自由航行台灣海峽，就政治上來說意涵不同，這又是另一層次的問題了。（作者為兩岸研究學者）

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