美國總統拜登透露，正計畫與大陸國家主席習近平對話，這將是中美雙方領導人今年3月18日長達兩個小時的視訊通話之後，再次直接溝通，將有利於兩國緊張關係的舒緩。當美中兩國強化「護欄」之時，民進黨卻一再「拆欄」，實在讓人不解。

為選舉目的 壞兩岸關係

美中兩國關係日趨緊張，台灣問題是重要因素之一。美中兩國國防部長在新加坡香格里拉安全對話開幕前會談，曾為台灣問題針鋒相對，大會期間兩人的演說及提問回答重點，都繞不過台灣問題。美國國家安全顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪13日在盧森堡進行4個半小時的會談，台灣議題也是主題之一。

儘管美中兩國對台灣問題的看法有很大的認知差距，但雙方仍能不斷進行會談，就是為了管理好危機，避免演化成為衝突。民進黨政府卻假裝聽不懂雙方你來我往的「外交辭令」，刻意把它導向戰爭邊緣，等同於美方在前線進行外交的合縱連橫，民進黨政府卻在背後橫柴入灶，甚至添油加火製造危機。

譬如大陸國防部長魏鳳和在香格里拉對話上強調，「如果」有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定「不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。「如果」是假設詞，陸委會卻把魏鳳和談話上綱為「宣戰行徑」，指責他「藐視國際關係和平原則」，這不是刻意撩撥兩岸關係，以達到「抗中保台」的選舉目的嗎？

再者，大陸外交部13日宣稱，大陸對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，美國軍艦卻以國際海洋法不存在的「國際水域」為理由通過台海，完全沒有正當性。行政院長蘇貞昌立即附和，稱台灣海峽是國際自由航行的水域，絕不是中國的「內海」。外交部打蛇隨棍提出抗議，稱習近平才頒布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，大陸外交部就主張台海「內海化」，顯露併吞台灣的野心。

然而，大陸外交部只是否定台灣海峽是「國際水域」，根據《聯合國海洋法公約》，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。這個說法是「一中原則」的事實陳述，並未否認外國船隻可以無害通過台海，更未否定台灣應有的權利，民進黨高層卻把它扭曲成「內海化」，認為大陸要以此併吞台灣。

中美建護欄 民進黨拆欄

如果還要舉例，包括立法院長游錫堃宣稱，台灣的「雲峰飛彈」射程可以打到北京，並且已經進入量產，讓大陸國台辦痛批這是「天欲其亡，必令其狂」。至於，台灣石斑魚被大陸禁止輸入，民進黨人批評是因為ECFA的關係，更稱是馬英九與中國設下陷阱。儘管民進黨一直在汙名化ECFA，卻又害怕大陸終止ECFA，簡直是得了便宜還賣乖。

而台灣邊境有望在今年7月逐步解封，對於不少台商關心的兩岸停擺航點到底何時能重啟，陸委會說「仍在進行綜合評估」。大陸國台辦的回應是，「恢復航點運行，大陸方面沒有障礙」，還批評民進黨多次表示將評估，但都是「只聽樓梯響，不見人下來」。

從以上種種操作可知，兩岸關係的惡化，民進黨政府有不可推諉的責任，在台灣疫情失控，民心已失的困境下，為了11月的九合一選舉，再度操作「抗中保台」的認知作戰，認為只要能贏得政權，要怎樣上綱批評與推託責任給大陸，沒有什麼不可以。

只是，緊抱美國大腿的民進黨，眼見美國努力跟大陸溝通對話，希望建立雙方關係「護欄」，內心的焦慮可想而知。美中兩個大國看的是全球大局與百年大業，民進黨重視的是政權延續與4年一次的大選，自然想當「拆欄者」，但美中「護欄」關係世界和平穩定，小心哪一天台灣又變成美國眼中的「麻煩製造者」。