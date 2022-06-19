疫情點滴正在逐漸隱凝，成為政治舞台的背景了。台灣確實是首屈一指的「政治動物樂園」，選舉時間一到，許多人總要迫不急待的變身，華麗姿態的揮手、絞盡心機的殺伐。

說來這次疫情民進黨執政相當難堪，特別是還要堅持萬般粉飾太平的推出陳時中，「疫情政績」肯定不會拿來浩浩蕩蕩宣傳，而是要專注分離出「人氣」來善用，尤其要費心甩掉幾千條老幼人命，葬送在陳時中政策腳下的陰魂不散。

但若要說國民黨執政縣市就能威武風光，那也太言過其實。縱使恩恩爸政治意圖明顯的緊咬侯友宜，但過去已經有「洪仲丘、小燈泡」的例子，只要善用無辜犧牲，就能多少換得些競爭對手給予的政治能量。換做在綠營縣市，早就動用側翼網軍撲滅恩恩爸了，看準的就是侯友宜或國民黨沒這能耐！

這也集體意味著，即使中央防疫這兩年多來荒腔走板、破落難堪，包括台中市盧秀燕在內的國民黨其他執政縣市，卻也沒有任何一人對比成為「抗疫英雄」！每個縣市都有染疫死、打疫苗死，國民黨並沒能取得捍衛基層的「在野紅利」。

「綠輸、藍未贏」的疫情政治無法造成顛覆性影響，一方面這就讓民眾黨有更多「三腳督」的角逐機會，另方面則是讓年底選舉依然回到傳統的政治比量，議題訴求與競選手法難以有太多意外！

國際上今年也同樣進入選舉季節，包括美國期中選舉在內與稍早的法國總統大選，覆蓋造成世界性影響的「新冠疫情」執政表現，最終並不是投票勝負依據；更多還是「通膨民生」的基層逼迫影響，連帶涉及俄烏戰爭的制裁手段與處理立場。

這些國際政治的走向，共同揭示了疫情所牽動的「人性恐懼、人命失去」，乃至戰爭所牽引的「正義價值、平民犧牲」，其實都難以轉化成鮮明強烈的政治能量，據此成為選舉投票的中心意志！

政治有著「自身的劇場舞台、自身的戲劇流動（Drama Flow），」再多的人命犧牲也彷彿是巴黎地下墓穴一整片的骷髏背景裝飾，政治人物即使對此憤怒或哭泣，實際上也都是一場意有所圖的表演。

台灣也有疫情影響的民生基層造成失業倒閉，物價飛漲的通膨更是讓人吃不消，但在民進黨蓄意遮蔽或迴避定期發布這些不利執政的「統計數字」之餘，無論藍白在野黨乃至媒體監督，也都不擅長或沒興趣於這些「揭發真相」的數字。

國際上關於「基層通膨」的重大選舉動能，這在台灣也依然不適用！各政黨依然還是如同廟前廣場的幾攤布袋戲，下了鑼鼓點忙著再三吆喝，依然還是即將上場的「下一尊」又將是何方神聖？

如今桃園市由張善政與林志堅確定對陣，台北市蔣萬安與陳時中或林佳龍即將揭曉，無論如何都算是「歹戲拖棚」。但或許基層民眾看倌也傻傻笑笑的看不膩，因為台灣選舉文化始終就是這麼回事！穿筋透骨且任人擺布，再無民主進化的期待與懸念。

（作者為資深媒體人）