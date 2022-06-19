隨著俄烏戰事發展，再次加深世人對無人機在現代戰爭扮演重要角色的印象。這對強調發展不對稱戰力，面對兩岸軍事資源差距不斷擴大的台灣與國軍而言，更具有重要啟示與緊迫性。

6月15日執政黨中常會，邀請民間航太科技公司負責人以「台灣無人機產業的戰略發展新局與關鍵契機」進行專題報告。而身兼執政黨主席的蔡英文總統更提出今年8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，打造無人機國家隊，帶動地方經濟成長與創造就業機會，以及加速達成軍民兩用科技的發展目標。

此外，蔡總統還提到，在軍民整合的國防及戰略核心產業上，政府必須扮演領頭羊角色，提升企業參與研發的動力，帶動民間相關產業發展，達到國防經濟加乘效益，鞏固台灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位。

就現況而言，無人機不論是在傳統軍事，抑或是非軍事領域，如對照全球先進國家以往發展歷程，乃至相關領域的實務運用，台灣不論是軍用或民用兩方面，顯然都呈現出相當落後或遲滯，也確實到了政府必須立下決心急起直追，甚至尋求超越的重要關鍵時刻。

就軍事領域而言，早在上世紀以阿戰爭中，以軍便已將無人機運用於軍事偵察等作戰行動，甚至成為美軍學習仿效的對象。而軍用無人機的運用範圍、款式、功能與戰術運用等方面，更隨著技術發展與思維創新，展現出更多元的任務彈性範疇。

例如，從原本僅限於空地偵察的非攻擊性角色，開始邁入武裝化與多功能的發展階段。像可用以執行對地、對海乃至對空目標的攻擊，配置紅外線熱顯像鏡頭可全天候執行任務，加裝電戰套件執行重要的資電作戰或誘敵任務，搭載合成孔徑雷達等可透視鎖定地表植被隱蔽的地面目標等。甚者，如以色列製的哈比無人機，可於長期滯留特定空域，待鎖定目標後便可執行自殺攻擊任務，如國造劍翔無人攻擊機等。

至於載台類型，除需跑道或彈射系統的傳統定翼機，或二戰時期德國如興登堡號的飛行艇外，可垂直起降的旋翼無人機更是擴大了運用範圍與便利性。至於體積與酬載量能，除了RQ-4全球鷹戰略無人機，最小已如手掌般，可進行城鎮、室內等限制空間戰鬥（CQB）。此外，除了匿蹤化，最新趨勢則是結合AI技術與無人機低成本、可消耗、大量生產等特性所發展出可同時控制數百架，以遂行飽和式攻擊的「蜂群戰術」。

由於無人機具高速機動、操作維護成本低、監控範圍廣且不受地形限制等優勢，不論軍事或非軍事均有廣泛的運用空間。像各種航拍（地理資源或農業生產）、犯人搜索或遇險搜救、環境監控（水源區）或環保取締（工廠汙染）、農肥噴灑、（偏鄉）急救藥品或包裹快遞、電影拍攝或影像記錄等，當然也包括重要軍事設施與關鍵基礎設施的日常保全，乃至戰時遂行全天候，特別是夜間反滲透、反特攻等任務。

除各軍民用機場、港口與偏遠山區高壓電塔外，像是國軍衡指所、樂山雷達、機動飛彈部隊駐防區等各軍事要地及周邊維安，乃至像前總統嚴家淦、李登輝，及黑鷹事故殉職的參謀總長沈一鳴上將等安息之五指山國軍公墓等。換言之，唯一能夠局限無人機運用者，乃是人們的想像力、決策力與執行力。

如果政府真正高度重視無人機的發展與運用，除政策宣示與成立相關研發中心外，行政團隊更應要求各部會即刻全面盤點需求，建立關鍵績效指標（KPI），鬆綁不合時宜的法規，在排除有資安疑慮產品後，如何從國內外市場取得現貨來源與人員培訓，並充分反映在各部會正在籌列編製的明年度預算中，這恐怕才是當務之急，而國會也應承擔起監督審查之責。

（作者為兩岸政策協會祕書長）