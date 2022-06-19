蔡英文欽點新竹市長林智堅選桃園市長，林向新竹市民表示不捨與道歉，民進黨也同步徵召林智堅愛將、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，綠軍桃竹部署連動格局形成。其間雖有爭取未果的鄭寶清嗆「密室協商」且不排除參選到底，但仍難以抗衡蔡英文的意志，蔡雖幫林鋪平了跨區參選之路，但能否成功達陣，仍要看林的弱勢防堵是否到位。

先從林智堅的優勢來看，第一，他是民進黨中壯派，相對國民黨桃園市長參選人張善政年輕得多，網路媒體菱傳媒5月民調也顯示，林智堅在20~29歲年輕選民中，有75.78%的滿意度，對訴求年輕選民確實有利，讓國民黨在年輕選票這弱區開發更形不易。

第二，他是現任新竹市長，也是《遠見》雜誌四連霸的「五星市長」，菱傳媒5月民調也顯示，林的滿意度達57.88%，交叉分析可發現，自認接近與非常接近泛藍的選民有30.81%與29.63%表示滿意，中立選民滿意度為44.94%。若以政績、執行力作為訴求，林也有進取中間選民的可能性，也能和張善政任行政院長的政績互爭高遠。

第三，為區隔張善政的團隊，凸顯未來性及相對年輕的特質，林的幕僚團隊勢必以年輕專業人士為主，企圖與張善政「馬政府前政務官團隊」形成「世代落差」的即視感，深化進取中間及年輕選票，擴大戰果。

第四，桃竹連動戰略，林和有合作默契的竹市參選人沈慧虹搭配競選、政見串連，跳脫單一視角框架，或許有利相互拉抬，出奇制勝。

第五，現任市長鄭文燦為取得2024總統大選門票，勢必全力輔選，遑論中央與地方行政資源的挹注，林都可能如虎添翼。

即便如此，林智堅的弱勢及風險仍然明顯。首先，「空降」、「不尊重桃園人」的負面觀感，和國民黨徵召的張善政差不多，但張至少還強調「在渴望園區工作12年」的論述希望和桃園連結，降低空降感；反觀林除空降外，還多了個「落跑市長」的標籤，畢竟現今選民自主意識強烈，政黨布局參選人若只為勝選考量，選民真吞得下嗎？這當然會影響林的選票開發。

其次，林智堅之前信誓旦旦推動「大新竹合併」，中央亦傾盡全力為其助威，但在野質疑「英人設市」，《地方制度法》修正草案逕付二讀失敗後，林宣布棄選大新竹市長，但又宣布成立「大新竹合併升格專案辦公室」，被徵召後又說「他會持續推動（合併）」。這不僅會被質疑林選桃園仍是黨中央為他「量身定做」，就是要給林位子外，更會被人質疑「要選桃園，還『撈過界』管大新竹合併，難道要做『太上市長』？」都有角色錯亂之虞。

再者，林被徵召仍是「小英意志」的貫徹，黨內仍有公開反彈，甚至揚言不排除參選到底的聲音，綠軍在桃園面臨和藍軍一樣可能分裂的潛在困境。此外，沈慧虹目前太弱，雖可和林協同作戰，但若聲勢拉不起來，恐拖累林的選情。最後，民進黨防疫失靈，整體環境不利綠軍，若無振衰起敝的良策，林就算再強，也可能英雄無用武之地。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）