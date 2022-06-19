（劉宗龍攝）

黑心快篩劑風暴越滾越大，神隱多日的衛福部食藥署署長吳秀梅終於現身，但她並不是為縱放冒牌快篩劑的失職向國人道歉，而是理直氣壯地回嗆要她下台的立委說，該譴責的是違法廠商才對。這個說法與日前護航食藥署的行政院長蘇貞昌完全相同。

吳秀梅堅稱，快篩劑申請緊急使用授權（EUA）依規定本來就只需要進行書面審查即可、無須查廠。因此她認為自己完全沒有做錯，何來下台之說？

對此，反萊豬醫師蘇偉碩在臉書上用一個比喻說明吳秀梅的荒謬。他說，銀行警衛打開金庫讓歹徒大搖大擺走入、搬走價值數億的黃金，而後經理責備，這名警衛竟辯稱：「該譴責的是歹徒啊，怎會怪到我頭上？」吳秀梅的反應就跟這名警衛一樣，根本毫無道理。

沒有人不譴責廠商。事實上，相關廠商何只應被譴責，而是負有法律責任。日前檢調搜索這批不法快篩劑的進口商高鑫、代理商大鑫資訊公司，並約談高鑫負責人朱壽暉、大鑫執行長黃南競等人。黃南競訊後依違反《醫療器材管理法》、詐欺等罪被法院聲押禁見，朱壽暉以100萬元交保。

就算如吳秀梅所說，快篩劑EUA只要審書面資料，不必查廠，那麼，她所率領的食藥署團隊究竟審查了哪些資料？食藥署日前以新聞稿表示，該署所核准的大鑫公司專案進口之富樂家用快篩劑，製造廠是在美國的聖地牙哥，但廠商用仿冒品混充上市，主管機關實在無法一一確知。但美國食品藥物管理局（FDA）的網站及這個快篩劑製造商ACON公司官網都清楚標示，通過美國FDA的富樂家用快篩劑原生產地在中國大陸。吳秀梅要不要展示一下在美國製造的富樂快篩劑的書面資料是什麼？

此外，美國政府早在3月初就公開示警，市場上已出現富樂快篩劑的不良假貨，難道食藥署在審查時還不知道要特別提高警覺？還是廠商說什麼吳秀梅全部埋單？國人的食安和醫藥安全交給毫無專業和責任感的食藥署，真是令人不安。

據報導，之前已有另一家醫優科技公司申請富樂快篩劑EUA；而後，食藥署在5月13日收到醫優的公文指出，因研判該快篩劑有偽冒品，因此報請廢止原核定專案輸入核准案，並希望依法向檢警告發，避免假冒產品流入市場，為國人誤用。不料衛福部卻拖到6月10日才處理。這批無法正確顯示受試者染疫情況的劣質快篩劑在市面流通了近1個月，還得到多個政府標案，真不知已有多少民眾受到了影響和傷害。

身為把關醫材品質的主管官員，快篩劑出了這麼大的包，吳秀梅不但連一句道歉的話都沒有，躲了幾天後，一出面就氣勢洶洶地飆執政黨立委，到底是誰給吳秀梅這麼大的膽子，讓她如此囂張？外界一定要追究吳秀梅背後的「卸責一條龍」到底是怎麼一回事！

（作者為作家）