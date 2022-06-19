蔡英文總統近期對兩岸問題十分謹慎，很少發表相關談話，應與美中關係處於敏感階段，美國希望台灣低調有關。不過，日前大陸以台灣石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫為由宣布暫停進口，蔡總統再度變身「辣台妹」，指責大陸「時常以突襲性、且不成比例的貿易禁止措施，阻礙商品流通及貿易正常進行」，是「不嚴守國際規範」，「對我們的出口商、農漁民，以及自由貿易都是嚴重的傷害」。原本屬於食品安全規範與進出口安檢的技術性問題，頓時升級成為兩岸對抗的政治問題。

靜觀其變非搧風點火

蔡總統這段談話至少涉及三個層次的問題，應深入探究。首先，出口大陸的石斑魚是否「有毒」？大陸官方與媒體言之鑿鑿，但農委會漁業署追查11家養殖場，確認抽驗結果均合格，並未查有違法使用藥物。就實務而言，石斑魚一向有「借殼外銷」問題，台灣輸出大陸的石斑魚採活體運輸，業者為求降低運輸成本，經常將不同漁場的石斑魚混合運送，來源複雜，除非逐一查驗，否則很難確認完全不含禁藥。蔡總統直接認定大陸「阻礙商品流通及貿易正常進行」，顯然未盡合理。

第二個層次是兩岸農產品貿易的性質是否如蔡總統所稱的「自由貿易」？大陸以食品安全為由暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚進口是否「阻礙商品流通及貿易正常進行」？台灣是否可向WTO提告？要知道，鳳梨、釋迦和蓮霧進口零關稅，石斑魚列入ECFA早收清單中，都是大陸對台的讓利，本身就不是正規貿易行為，蔡總統對大陸的指控、農委會主委陳吉仲宣稱要到WTO告狀都不符合國際規範。

2010年兩岸協商時，台方希望大陸讓利，當時農民團體鑑於大陸消費力急速增長，市場需求與價格雙漲，台灣農產品，尤其水果品質雖好，但售價高，加上保鮮運輸成本，往往只能外銷日本，無不希望大陸擴大採購；漁業團體更大力遊說大陸開放活體石斑魚進口。最後大陸通通埋單，台灣農漁產品外銷大陸快速成長。

第三個層次是兩岸關係的思考，蔡總統再扮「辣台妹」適合嗎？從兩個層面探究，第一，美中關係正處於高度不確定狀態，兩國關係自2018年以來不斷惡化，「反中」已成為美國兩黨共識，美國國會不斷提出友台法案，社會民情與輿論都傾向支持台灣，但拜登政府愈來愈趨向建立與中國關係的「護欄」，包括積極安排中的「拜習對話」，兩國高層已建立順暢的溝通關係。此時此刻，台灣應該靜觀其變，而不是搧風點火。

大陸應主動溝通解決

中美關係看起來非常惡劣，但我們不能簡單判斷中美關係將走向決裂。回顧美國與中國關係史，有兩個明顯特色，其一，始終在友善與厭惡中擺盪，每幾十年會有一次典範轉移。其二，友善與厭惡並非絕對，換言之，在友善的氛圍中會有一股厭惡的力量存在，並相互競爭，一旦政治與社會氛圍轉趨惡劣，就會出現友善的力量來牽制。卡特政府和中國建交，國會制定《台灣關係法》作為制衡，拜登政府將美中關係定位為「競爭、合作、衝突」，引起商業與金融界不安，拜登政府慢慢放棄了衝突的定位，其來有自。

第二是兩岸關係的層面，蔡英文重新扮演「辣台妹」可能有策略上的需要，年底九合一選舉將屆，民進黨政府聲望卻在崩跌中，可能需要對大陸強硬，但這是以台灣整體風險為代價。對石斑魚業者，甚至對種植鳳梨、釋迦和蓮霧的農民而言，就事論事解決禁藥和病蟲害問題，還會有恢復出口賺大錢的機會，政治操作只會距離大陸市場更遠，對台灣農業不利。

另一方面，大陸並未改變和平統一方針，隨著大陸實力提升，中美在東亞的權力格局也會隨之調整，擺平美國兩岸統一就如探囊取物，大陸對台政策與工作應有靈活操作的更大空間。大陸涉台學界既然普遍認為「國民黨不足恃」，那麼就應致力與民進黨發展關係，若「民進黨不足信」，就應該自己和台灣社會溝通，從這個角度，涉台機構應積極有為，主動解決兩岸民間交流障礙，擴大兩岸民間交流與相互了解，而不是放著擺爛。