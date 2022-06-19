今年度唐獎永續發展獎得主為國際知名經濟學家傑佛瑞‧薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。（唐獎教育基金會提供／李侑珊台北傳）

報載今年唐獎之永續發展獎頒發給極負盛名的哥倫比亞大學薩克斯教授。薩克斯是聯合國永續發展的靈魂人物，是聯合國永續發展解決方案主席，並擔任3屆聯合國祕書長的特別顧問。

其實蕯克斯除了在永續發展領域有傑出貢獻，他在國際政治經濟領域也極有影響力。在蘇聯解體後，蕯克斯曾擔任俄羅斯政府經濟顧問，擘畫俄羅斯如何有序由計劃經濟轉型為市場經濟。薩克斯感嘆美國政府內的右翼份子仍由地緣政治視俄羅斯為敵手，在俄羅斯經濟陷入困境時，拒絕伸出援手，任由俄羅斯經濟崩潰。

對此次俄烏之戰，薩克斯也對美國提出強烈批評。他說美國現在仍提供大量武器給烏克蘭，美國主流媒體竟有強烈聲音要「擊敗俄國」，他認為這是的極端「愚蠢」。難道不知道俄國軍事實力何等強大？延長戰爭的結果就是增加生命犧牲，製造更多難民，重創全球經濟，並使全球陷入大國對抗的危機。

蕯克斯認識此次俄烏之戰乃因西方「挑釁」所引發，此一觀點倒與教宗看法不謀而合。上週教宗針對俄烏之戰發表談話，指出3點：1.俄國是被Provoke （挑釁）；2.北約在俄國大門口狂吠；3. 不要相信俄烏之戰是正邪之戰的神話。

蕯克斯在得獎後發表的談話也提到台海局勢。他一再強調維持両岸和平是首要目標，兩岸應恢復溝通，加強商業、旅遊及文化交流。両岸應保持冷靜合作，而非採取挑釁等危險行為。他推崇目前亞太地區的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），他認為在全球經濟最有活力的亞太地區推動RCEP將會促使全球繁榮，合作互利才是王道。

蕯克斯認為美國政府有時並不冷靜，並不真正了解其他國家的情況，也常誤判情勢。他以烏克蘭為例，他認為美國政府推展北約東擴甚至納入烏克蘭也是誤判俄國，並不相信俄國真會動武。

我們在台灣也深感美國並不真正了解台灣。美國現在對台海戰略已朝「不對稱」作戰發展。美鼓勵台灣動員後備部隊，甚至要派美國國民兵來訓練台灣後備部隊。要提供台灣標槍飛彈及刺針飛彈等單兵肩射武器，鼓勵台灣人民打巷戰。

美國真了解台灣嗎？台灣與大陸有何不惜全民玉碎打巷戰的深仇大恨？難怪美國一直以為一手訓練的阿富汗政府軍可至少與塔力班周旋兩年，沒想到一個月內土崩瓦解。屆時台灣民眾拒絕打巷戰，美國也會跌破眼鏡。

蕯克斯是有正確國際觀點，悲天憫人的偉大學者。在此恭賀薩克斯榮獲今年唐獎，台灣人民也應嚴肅思考蕯克斯對台灣人民的忠言。

（作者為台灣能源部落格版主）