由大鑫資訊公司進口的美國「Flowflex富樂」快篩，近日被質疑是「黑心快篩」，該公司執行長黃南競等人正遭到調查，但據報導劣質快篩劑仍有近200萬劑已流入市面。衛福部指出，大鑫的「緊急使用授權」(EUA)審查過程沒問題，核准的是美國廠生產的富樂快篩。但藍委林奕華調查發現，根本沒有美國製的富樂快篩；而綠委林淑芬甚至要求食藥署長吳秀梅下台負責。

吳秀梅針對朝野立委要求渠下台，她竟然理不直而氣壯的回應：「食藥署是審核把關的單位，廠商送來的資料不正確、給錯誤的東西，不是應該譴責違法廠商嗎？」吳署長的妙答，真是讓人瞠目結舌、無言以對。也因此林淑芬立委隨即在她的臉書指出，「吳秀梅最沒資格講這一句話。」美麗島電子報董事長吳子嘉更在《董事長開講》網路節目中怒飆三字經，痛罵快篩是食藥署通過的，若不給它過，怎會有違法的機會？

吳秀梅是學者出身，她的傲慢與無理回答，讓人想到農委會主委陳吉仲，在中興大學擔任教授時，堅決反對開放萊豬進口，甚至還喊出「政府打死也要擋」的壯語。難道換了位置就一定非得換個腦袋嗎？針對上述的劣質「黑心快篩」進口，食藥署未能認真把關，吳秀梅署長顯然是瀆職，要她下台或至少是認真道歉及檢討絕不為過。

吳秀梅原來在高雄醫學大學藥學院擔任教授兼院長，於2017年2月10日由行政院派任為衛福部食品藥物管理署署長。根據高醫大秘書處網站的介紹，吳是該校藥學博士，歷任藥學系、香粧品學系主任，也曾在美國維吉尼亞大學化學系擔任研究學者。如此優異的學術背景，應該秉持學者的良知與道德，萬萬不可因為當了官，嘗到了權力的滋味，而跟著某些民進黨的官員一起腐化。

在吳秀梅被任命為食藥署長後，部分醫界人士感到意外，也曾經有專家質疑，以吳的資歷恐難以掌管業務繁多的食藥署。但衛福部隨即指出，吳秀梅研究專長為分析生技，長期關注藥學領域，表現傑出，相信可為國人食品藥物安全把關。

進入食藥署網站，一開始的業務介紹就指出，「本署之施政規劃重點，在強化食品、藥物、新興生技產品、化粧品之管理及風險評估，落實源頭管理。」如今藥物管理出了問題，吳署長不先行自我檢討、認錯道歉，卻要大家去譴責違法廠商。那麼食藥署和「聾子的耳朵、瞎子的眼睛」有何差別？還不如裁撤掉算了！

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