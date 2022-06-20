疫情下的碩士兩年，我從英國留學到美國

Heya｜LSE+USC雙碩士項目，拿到多個大廠秋招offer

我現在是LSE+USC的Global Media and Communication雙碩士項目在讀，正在經歷從倫敦到洛杉磯的留學生活。回望疫情這兩三年，也是我這二十多年來人生變化最大的時間。

2020年本科畢業時，我的室友已經有大陸國內高校的保研資格，我也已經拿到了7個海外學校的offer。當五六月我要做選擇的時候，我的本科學校也拋出橄欖枝，問我要不要保研回校。我的父母當時是有過動搖的，特別是家裡老一輩的外公外婆會覺得出去留學不安全，「浙大已經是很不錯的學校了，為什麼還要選擇這條很冒險的路呢？」

我當時覺得，我已經付出這麼多努力了，如果這樣輕易放棄可能會不甘心。我出國的初心是希望是體驗生活，當時我還跟同學說過一句話是「我來世界一趟，我要看看太陽」，人生的體驗豐富性對我來說是很重要的。而且當時也沒有長期出國過，這對我來說是一個很大的挑戰和成長的機會。幾番糾結下，我還是選擇出國了。

在我拿到的7個offer裡面，一開始我最想選擇的是美國的一個Stem項目，這樣更有可能留在美國工作。但當時美國出了一個中國留學生不能入境的政策，我當時就知道，如果我選擇這個項目，可能一年都要上網課。當時美國疫情情況也特別糟糕，英國相對好一些，所以最後我選擇了現在這個第一年在英國、第二年在美國的碩士項目。

9月來到倫敦後，沒想到疫情情況也完全跟預期不同。2020年10月開始，倫敦就開始lockdown（封城），很多劇院、餐廳都關閉了，但其實大家都能正常出行，也可以去公園等戶外場所散心。當時對我來說最大的壓力反而來自於國內的家人朋友對我的擔心，我需要一邊照顧好自己的生活，一邊也要安撫家人朋友的情緒，這一點讓我覺得有點吃力。

後來從11月到次年3、4月，課程都轉成了線上，只有一些小課或者討論課會去線下。這讓我的整個校園體驗很少，LSE本身是一所位於城市中心的學校，沒有校園的概念，只有幾棟樓。我去學校的時間比較少，沒有怎麼探索校園的建築、設施，同學都分佈在世界各地上網課，跟同學的交流機會也很少，很多同學都是我們到洛杉磯之後才見面的。

由於當時還不太清楚自己的職業方向，邊上課我也在邊準備國內的暑期實習。去年3、4月實習春招的時候，因為我沒有任何大廠的實習經歷，所以不斷地遠程面試，騰訊、阿里都面了三四輪。學業和找實習讓我壓力很大，每天非常焦慮——陽台望出去是陰沉沉的英國老式樓房，我每天待在小小的宿舍裡學習，當時也感到自己的學術能力、語言表達上和別人的差距，所以整個心理狀態很差，經常睡不著覺。

接受阿里的實習offer後，我就開始處理回國的事情。疫情期間回國機票特別難買，一番波折後，五月初我回國隔離了14天，又回家隔離了7天，期間還寫完了兩篇課程論文。隔離一結束，我馬上就去阿里實習了，這樣才能保證有兩到三個月的實習時間。阿里的實習經歷幫助我瞭解了大廠的運作和優劣勢，讓我更深入地思考了求職的方向，也讓我在去年秋招時命中率很高。

來美國之後，一直是線下上課，今年三四月之後不用每週做核酸檢測，也可以不戴口罩在教室上課了。遺憾的是，雖然畢業典禮可以如期正常舉行，但國內疫情加重，父母沒辦法來參加。2020年我在浙大本科畢業的時候，父母也沒能參加畢業典禮。美國畢業典禮這天，我給他們發了直播鏈接，我姐姐一直熬夜到凌晨三四點看我的直播，幫我截圖、錄視頻，我父母後來也發了朋友圈幫我慶祝。

雖然有一些遺憾，疫情期間的整個留學都還挺不容易的，好在最後還是蠻圓滿的結尾。

（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之七）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）