報載前軍情局長羅德民中將於任職期間，協助朋友之女，於報考軍情局專業軍官班時，不但派專人輔導，還臨時調高口試成績，結果以第三名成績錄取，期間並多次與友人宴飲，遭監察院糾正，認為此舉嚴重損及軍情局考試之公正力及國家選拔人才之公信力。

軍情局因單位性質特殊，對於新進幹部除自各軍校畢業生擇優甄選外，另外就是自招專業軍官班，每年招生不多，但素質要求極高，一般專業軍官班只要口試及體適能通過即可錄取，軍情局還要考國文、英文、專業科目等，可以說是目前國軍專軍班學科要求最高的班隊，但是畢業任官後，大部分均在上下班單位，還另有情報加給津貼，比起在野戰部隊服役要輕鬆得多，所以門檻雖高，但每年仍吸引許多青年報考。

羅中將朋友的孩子，若是有心報效國家，立志投考軍情局，當然可以鼓勵，甚至派幹部給予輔導學科，其實都還在人情義理的範圍內，但是要求下屬提高成績就屬不當了，一旦遭到糾正，奉命行事的幹部要接受處分，而已經任官的孩子又情何以堪，如何在單位立足？如何忍受旁人異樣眼光，真是愛之適足以害之。

過去有一位高中輟學生，插班就讀中正預校，家長愛子心切，託親友請校長予以照顧，校長滿口答應，結果校長照顧的方式，是該生每天早點名後，至校長室背誦英文單字，直至校長任滿離職為止，該生擔任軍官之後，因外語能力甚佳，多次執行海外人道救援任務，功在國家，照顧有很多種，這樣的照顧，小樹苗才會真正成長茁壯。

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