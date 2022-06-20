俄烏戰爭的外溢效應逐漸擴及東北亞和台海，並由於美軍大張旗鼓「環太平洋2022」，拉高中俄軍事對抗態勢，雙方陣營各自派遣多組機艦兵力雲集（見圖），升高區域緊張。

6月19日傍晚我國防部公布，白天中共東部戰區空中兵力，計有10架在台灣西南國際空域活動；其中1架轟6機經巴士海峽往西太平洋後折返。日本防衛省統合幕僚監部晚間接續公布，俄羅斯太平洋艦隊5艘經宮古海峽北上。台日周邊巴士海峽與宮古海峽海空域瞬間戰情提升；另中共海軍4艘艦船於18日前夕，從日本海先後經津輕與宮古海峽進入西太平洋後，19日日本未反應前者動向。

俄日海軍對抗緣於俄烏戰爭立場對抗與歷史爭議島嶼的新仇舊恨。近期，中共國防部長魏鳳和在新加坡香格里拉對話與中共外交部發言人汪文斌在國際記者會中，先後向美方拋出「台灣海峽屬於中國」、「台灣海峽不是國際水域」。隨即遭美方、與我陸委會反駁，中共企圖將「台灣內國化、海峽內海化」，是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措。

首先，中共東部戰區空中兵力空警-500機1架、轟-6機1架、殲-11機2架、殲-16機4架、殲-10機2架計有10架在台灣西南國際空域聯合警巡演練；其中1架轟6機經巴士海峽往西太平洋之菲律賓海活動後折返。

先前6至17日在菲律賓海有「林肯」號、「雷根」號航母打擊群，以及「的黎波里」號兩棲突擊艦等艦船在前述海域進行「英勇之盾2022」演習；加上查詢今年空警500機出現指揮多軍兵種戰鬥與支援機種兵力進行聯合警巡演練時間點，均與美航母在菲律賓海海域活動有關。雖前者美海軍兵力於演習結束，可能準備調動往夏威夷周邊海域集結，預計參加月底的「環太平洋2022」演習；但也不排除在菲律賓海留有少許海軍兵力待命。

再者，近期中美兩國針對台灣海峽究竟為中共可管轄海域，抑或國際水域，掀起亞太兩大強國的法律戰。台灣周邊海空域，轄屬中共東部戰區負責作戰區。近年個人觀察共軍空中兵力增多出現台灣周邊空域，係針對各國訪問團抵台、美航母打擊群（核潛艦）或美機反應。（請參考20210906尚青論壇》誰，惹來共機大編隊威懾台灣？）然上述提及菲律賓海美海軍重兵可能減少，對共軍威脅性減低。因此，轟6機1架經巴士海峽往西太平洋活動，可能是共軍為向美日與國際展現，維護領土主權完整，所以宣示意涵大於實際演訓。

其次，俄軍太平洋遠洋訓練編隊1155型無畏級大型反潛艦1艘（543）、20380型守護級護衛艦3艘（333、335、339）、20385型守護級護衛艦1艘（337）等共5艘，6月9日航抵日本北海道以東海域；16日前述作戰艦5艘再協同1155型無畏級大型反潛艦1艘（548）、內德林元帥級導彈跟蹤船1艘，續往北海道東南，經東京東南、17日過小笠原群島西南續往西南方向駛入菲律賓海，進行模擬對美軍「英勇之盾2022」的「林肯」號、「雷根」號航母編隊進行防空與反潛訓練。

前述總計俄羅斯太平洋7艘艦船，其中5艘1155型無畏級大型反潛艦1艘（548）、20380型守護級護衛艦3艘（333、335、339）、內德林元帥級導彈跟蹤船1艘（331）等在菲律賓海結束演訓後折返北上，19日下午4時左右經宮古海峽進入東海，推斷後續將繼續航經黃海、對馬海峽，進入日本海駛返俄羅斯太平洋駐地歸建。

最後，中共北部戰區海軍駐山東青島、遼寧大連第1、第10驅逐艦支隊、作戰支援艦第1支隊所屬，萬噸級055型導彈驅逐艦拉薩號/102、052D型導彈驅逐艦成都號/120、903A型綜合補給艦東平湖號/902，以及情報偵測船794號，6月12至14日先後由黃海經對馬海峽往日本海北上。16日前述艦隊中後勤艦船794號情報偵測船與遠洋綜合補給艦902號一批經津輕海峽進入西太平洋；另作戰艦群第二批拉薩號/102、成都號/120，14日繼續經日本海北行，17日經宗谷海峽進入北西太平洋。前兩批，應在日本監控反應範圍外會合，故19日日方無公布前述艦隊動向。

由於本次中共北部戰區海軍遠海訓練編隊，也伴隨一艘遠洋綜合補給艦。回顧，日本防衛省統合幕僚監部於6月1日晚間曾公布，中共東部戰區海軍駐紮浙江舟山第6支隊所屬052D型導彈驅逐艦廈門號/154、054A型護衛艦濱州號/515、作戰支援艦支隊903A型綜合補給艦高郵湖號/904與上海第5登陸艦支隊071型船塢登陸艦四明山號/986，由東海經日本奄美大島往西太平洋活動，迄19日未獲得航經日本西南島嶼間海峽返航動向。故也有可能上述北部戰區海軍組織的4艘艦船編隊，依過往「中俄海上聯合-2015(II)」等案例結束後，繞道抵美國家門口附近之阿留申群島領海到白令海峽活動，並深入西太平洋繼續進行遠海機動訓練。

後續，是否南部戰區海軍也可能組織遠海訓練編隊由南海經巴士海峽往西太平洋，事關台灣區域安全，我方須嚴加注意。

目前總計有中共東部、北部戰區海軍總計8艘作戰艦船在西太平洋遠訓，後續是否會進行兵力整合，這將考驗共軍「軍委管總」的層次，與中共海軍整體指揮的能力。而兩個戰區海軍，是否將持續在西太平洋遠訓時間拉長到美軍月底在夏威夷海域進行20多國海軍的「環太平洋2022」演習，將驗證共軍遠海訓練的針對性，就讓我們持續關注下去。

同時觀察共軍東部戰區海空機艦，目前還沒有跨越中共所稱的，「台灣海峽不存在海峽中線的那條紅線」跡象，顯然中共對此仍在克制當中。期望美中台日各方均能約束野心政客衝動，切勿升高敵意螺旋，這才是台灣區域安全最高利益。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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