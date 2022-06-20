繼去年出口大陸前三大的水果鳳梨、蓮霧、釋迦被禁後，大陸今年再禁台灣石斑魚入境，台灣農漁民真是有苦說不出；明明漁業署年初及6月兩度抽檢養殖場，連可能含禁藥殘留的土壤層都抽驗，結果都合格，難不成大陸海關潑髒水？還是台灣「整改」不徹底？整起事件實令人納悶。

去年三大水果被禁時，鑑於農委會要求提出證據，大陸國台辦最後公開晾出介殼蟲等畫面；但石斑魚遭禁，大陸至今僅海關發出聲明，究竟禁藥及土黴素超標多少未公布，隨後國台辦也未提證據，僅回應兩件事，一是請台灣「切實整改」，二是「別再政治操弄」。

坦白說，中共年底將召開二十大，兩岸今年主軸就是中美「鬥法」，涉兩岸交流皆小事，既不會檯面化，更不會有對話空間。兩岸形格勢禁，戰略上既無商討餘地，戰術上也就給些「痛點」。畢竟開放ECFA早收清單已讓台灣十年免稅逾2000億台幣，台灣不感激就罷，還說ECFA是「養套殺」陷阱，台灣不領情，大陸也就不用顧慮太多了，不是嗎？

重點是，年近八、九成銷陸的水果及石斑魚都是農漁民生計的主要來源，蔡政府的因應對策能解農漁民之苦嗎？

大陸內部經常使用的「整改」，這次是首次對台使用。如2020年11月10日大陸市場監管總局發出《互聯網反壟斷指南》，開始對包括阿里巴巴等電商巨頭在內的「整改」，今年4月28日中共總書記習近平在政治局會上稱「完成平台經濟專項整改」，這是「整改」全貌。但要求台灣「切實整改」其實存在瑕疵。台灣自有主管部門，理應為抽驗負責，既然台灣回覆科學驗證，按兩岸農漁產品檢驗流程已算到位，總不能大陸質檢局派人來台監管「整改」流程吧？

但話說回來，台灣切實完成調查了嗎？顯然沒有。去年底首波被禁的2家石斑魚養殖業者指自己未用禁藥，孔雀石綠也早不在台販售，今年6月漁業署抽檢涉及的廠家也合格，但為何大陸能檢出禁藥？

顯然問題出在養殖業者所稱的「中間商風評不好」、「資料曾被冒用過」，甚至人盡皆知的業界「違規套牌」、小商家藉牌出口等現象，這恐怕才是查核重點，不能一句「不歸我管」就了事。石斑魚養殖戶約有2000戶，但合法納管的只有458戶，這不是食藥署抽查的「科學驗證」就能解決的，而應立體查察、跨部門查案，農委會的「檢討販售流程」根本無濟於事。

先徹底自查自清，才是保障農漁民權益的最好辦法。提供養殖業者貸款補貼或拓展海外市場，對石斑魚這種高價漁種效益不大；到WTO提申訴不僅曠日費時，更可能連門檻都跨不過。6月23日WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）會議將召開，農委會證實針對我農漁產品被禁將三度提「特定貿易關切」。但即使仿效澳洲葡萄酒被大陸禁止進口事件提申訴，也得等個一年半載，農漁民生計又該如何打理？（作者為資深媒體人）