行政院政務委員鄧振中即將率團赴美，參加27日展開的「台美21世紀貿易倡議」；國發會主委龔明鑫更早於18日率領通訊領域業者團赴美，除和鄧振中將共同參加於華府舉辦的「投資美國高峰會」(Select US Summit)外，也將訪問舊金山和西雅圖，並在矽谷參加「次世代」通訊圓桌交流會，拓展台美業者合作機會。龔主委更將在7月初，另率一支超過30家新創企業之團體赴日，參加台日史上規模最大的新創活動「日台新創高峰會」，將媒合商機並尋找上市、募資的合作商機。

這些資訊似乎顯示，政府經貿高層相當努力，在為台灣業者的國際化打拚，值得國人肯定。然而，深入觀察卻會發現，這其中埋藏了一些問題，甚至還可能相當嚴重。「台美21世紀貿易倡議」已喧騰多時，是在美國行政部門未獲國會授權、無法和外國諮商「自由貿易協定」（FTA）的此刻，為加強和台灣的經貿關係，先行就FTA部分內涵進行諮商，以堆積木方式逐步完成FTA的變通作法。雖然在國內大體受到肯定，但許多專家都提出警告，政府別在美國「單邊霸權」的壓力下，簽下一堆只會增加台灣企業營運成本的協議，善待了美國卻沒有相對的利得回饋，反倒成為台灣貿易夢魘的開始。

龔主委帶領新創業者赴日尋覓合作商機，乍看是隨團業者獲得官方認證肯定，理當產生較佳之合作商機。但若此種合作商機不是由我長年駐日、理當對日有相當熟悉度之經貿團體，如駐日代表處經濟組(8處)、外貿協會(3處)媒介促成，而是由這種「即興式」的訪問團體達成的話，則這些常設機構的功能和績效就必須加以檢討。而若實際上還是由這些常設機構幕後完成的話，那就是國發會花大錢在製造「大內宣」，並搶了經濟部的功勞而已。

然而，在「親美反中」已成為台灣的「政治正確」之下，政府高層的這一連串動作，製造了我國經貿將進一步加強和美、日連結的印象；也極可能讓國人主觀相信，即使「仇中、抗中」，也不必擔心經濟會面臨風險，因為台灣經濟即使「脫中」，也有美日「可入」，所以「抗中」下的政治、軍事和經濟都不用擔心，都會有美國和日本幫我們扛著。

但是，這即使不能立馬證明為「錯誤」，至少也是「高度風險」的作為。別說再過幾年，中國大陸的經濟規模馬上會在實質上（ppp）和名目上（nominal）都超越美國，成為全球最大，台灣「脫中」將不可能獲得顯著成長以外，美、歐、日諸國可能在目前日益緊縮的貨幣政策下，即將遭逢景氣衰退的厄運，對台灣出口關鍵所繫的高科技電子業的衍生性需求很可能一夕翻轉，屆時將發現反而是中國大陸市場才是一個相對穩定且持續成長的龐大市場，不能輕言放棄。

既然雞蛋不能全放在一個籃子裡，那麼除了美、日市場，對中國大陸這個巨大的籃子，別擺出一副可有可無的模樣，以免籃子打翻時欲哭無淚。（作者為華梵大學兼任特聘教授）